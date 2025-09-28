Росіяни нанесли 8 ударів по Запоріжжю: серед поранених - діти

Запоріжжя продовжує оговтуватися після ворожої атаки.

Росіяни вдарили по Запоріжжю / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА

Головне:

Росіяни нанесли удари по Запоріжжю

Відомо про постражалих

У ніч проти 28 вересня російські загарбники атакували Запоріжжя. Росіяни нанесли щонайменше 8 ударів з першої години ночі до 05:30. Внаслідок ворожого удару постраждали люди, серед яких троє дітей. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, основною ціллю ворога була критична інфраструктура міста.

"За цю ніч внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень оселі та обʼєкти інфраструктури у Дніпровському та Шевченківському районах Запоріжжя. Загалом 9 будинків приватного сектору та 14 багатоповерхівок. Понівечені і нежитлові приміщення", - написав Федоров.

Він додав, що внаслідок ранкової атаки РФ на Запоріжжя постраждала 21 людина, двоє у важкому стані.

Серед постраждалих троє дітей.

"Медики надають усім необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС повідомили, що вибух зруйнував приватний житловий будинок та пошкодив сусідні оселі. Також пошкоджено будівлю автозаправки й частково зруйновано адміністративну споруду.

Кадри ліквідації наслідків ворожої атаки на Запоріжжя:

Масований удар по Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, російські окупанти підняли у повітря борти стратегічної авіації, якими ворог обстрілює Україну під час масованих атак. Загроза ударів висока.

Перші вибухи пролунали у Києві. Ворог атакував місто дронами та ракетами. Внаслідок ворожого удару постраждали люди.

Росія цієї ночі масовано атакувала також Київську область, зокрема, місто Біла Церква. У місті виникла пожежа на покрівлі девʼятиповерхового житлового будинку. Пошкоджено 6 автомобілів.

Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

