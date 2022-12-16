Потужний удар ЗСУ на півдні: ліквідовано та поранено понад 200 окупантів

У Лазурному Херсонської області було знищено до 30 окупантів, розповіли в Генштабі.

ЗСУ потужно вдарили по окупантах на півдні / 14 ОМБр Романа Великого

Українські військові 14 грудня, в районі населеного пункту Токмак Запорізької області, знищили до 10 одиниць військової техніки РФ різного типу, а також близько 180 окупантів отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних Сил України в Facebook.

"У Лазурному Херсонської області було знищено до 30 окупантів. Крім того, відзначається робота російських мобільних крематоріїв у місті Токмак", — сказано у зведенні.

Зазначається, що російські загарбники продовжують агітувати військовослужбовців строкової служби на службу за контрактом з метою заповнення поточних втрат.

"Такі процеси тривають у підрозділах 1-ї танкової армії Західного військового округу", - сказано у зведенні.

Результати ЗСУ за минулу добу:

22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів;

3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів;

збили два БПЛА типу "Орлан-10";

уразили 5 пунктів управління;

4 райони зосередження особового складу противника;

6 артилерійських позицій;

2 склади боєприпасів, а також склад паливно-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявляв, що після звільнення Херсонської області ЗСУ можуть перейти в наступ на запорізькому напрямку. За його словами, українській армії потрібно накопичувати сили для подальшого наступу.

У Генштабі повідомляли, що окупанти РФ у Запорізькій області готуються до наступу ЗСУ на свої захоплені позиції та зміцнюють оборону. Споруди зводяться в спішному темпі.

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