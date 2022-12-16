Потужний удар ЗСУ на півдні: ліквідовано та поранено понад 200 окупантів

Українські військові 14 грудня, в районі населеного пункту Токмак Запорізької області, знищили до 10 одиниць військової техніки РФ різного типу, а також близько 180 окупантів отримали поранення.
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних Сил України в Facebook.
"У Лазурному Херсонської області було знищено до 30 окупантів. Крім того, відзначається робота російських мобільних крематоріїв у місті Токмак", — сказано у зведенні.
Зазначається, що російські загарбники продовжують агітувати військовослужбовців строкової служби на службу за контрактом з метою заповнення поточних втрат.
"Такі процеси тривають у підрозділах 1-ї танкової армії Західного військового округу", - сказано у зведенні.
Результати ЗСУ за минулу добу:
- 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів;
- 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів;
- збили два БПЛА типу "Орлан-10";
- уразили 5 пунктів управління;
- 4 райони зосередження особового складу противника;
- 6 артилерійських позицій;
- 2 склади боєприпасів, а також склад паливно-мастильних матеріалів.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявляв, що після звільнення Херсонської області ЗСУ можуть перейти в наступ на запорізькому напрямку. За його словами, українській армії потрібно накопичувати сили для подальшого наступу.
У Генштабі повідомляли, що окупанти РФ у Запорізькій області готуються до наступу ЗСУ на свої захоплені позиції та зміцнюють оборону. Споруди зводяться в спішному темпі.
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