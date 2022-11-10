ЗСУ повернули 12 пунктів на Херсонщині, війська РФ чекають наступу в Запорізькій області - Генштаб

ЗСУ продовжують звільнення окупованої Херсонської області / 93-тя ОМБр Холодний Яр (ілюстративне фото), Суспільне

Армія України за минулі 24 години взяла під контроль 12 населених пунктів на Херсонському напрямку. Окупаційний війська Росії побоюються наступу на свої позиції в захопленій Запорізькій області і зміцнюють оборонні редути. Про це розповіли в Генеральному штабі Збройних сил.

У зведенні Генштабу з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного йдеться про те, що українські війська за минулу добу просунулися на 7 кілометрів. Взято під контроль по 6 населених пунктів на двох напрямках.

"За словами Головнокомандувача Збройних Сил України, протягом минулої доби, на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони України просунулись на 7 кілометрів та взяли під контроль 6 населених пунктів. Схожа ситуація і на напрямку Первомайське-Херсон, де наші війська теж взяли під контроль 6 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Російські окупанти, в свою чергу, побоюються наступу ЗСУ на свої позиції в захопленій Запорізькій області. Там вони спішно облаштовують фортифікаційні споруди.

"З метою недопущення просування підрозділів Сил оборони окупаційні війська нарощують фортифікаційне обладнання позицій на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Для пришвидшення темпів виконання інженерних робіт окупанти намагаються долучити цивільне місцеве населення", - додали в Генштабі ЗСУ.

Ситуація у Херсонській області

У середу, 9 листопада, міністр оборони окупантів Росії Сергій Шойгу дав команду виводити війська з правобережжя Херсонської області, в тому числі і з Херсона.

Їх перекинуть на лівий берег регіону. Рішення ухвалено у зв'язку з тим, що окупанти більше не можуть забезпечувати там угруповання своїх військ.

Заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов зазначив, що українська армія завдала нищівного удару по логістиці окупантів і системі управління їх військ.

Вони змушені тікати. Але поки у військового командування немає інформації про відступ військ РФ з Херсона.

10 листопада пропагандист Міноборони Ігор Конанешенков сказав, що окупанти РФ перекидають свої сили та засоби з правобережжя на лівобережжя Херсонщини.

За його словами, операція російської армії "йде за планом".

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