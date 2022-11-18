ЗСУ мають шанси зірвати зусилля ворогів з оборони на Херсонщині - ISW

Західні аналітики вірять, що ЗСУ завадять зміцненню оборони росіян на окупованій частині Херсонщини. Оскільки ті там вкрай вразливі.
ЗСУ мають всі шанси звести нанівець всі зусилля російських окупантів по утриманню оборони на тимчасово окупованій частині Херсонщини. До такого висновку прийшли аналітики з Інституту вивчення війни (ISW).
"Українським силам, ймовірно, буде важче досягти таких драматичних наслідків у східній частині Херсона, але вони можуть бути в змозі зірвати зусилля росіян по зміцненню і утриманню своїх нових оборонних ліній", ‒ сказали вони.
На думку аналітиків, російські сили на сході Херсонської області, ймовірно, хоча б частково вразливі до атак українців, які використовують тактику подібну до тієї, яка була ними успішно використана для звільнення західної частини Херсонщини.
Аналітики вивчили супутникові фото (з географічною прив'язкою) і зробили висновок ‒ вказують російські війська обладнають оборонні позиції вздовж деяких критично важливих ліній доріг. А повідомлення в соціальних мережах, на думку співробітників ISW вказують на те, що українські удари вже почали вицілювати райони зосередження окупантів і їх військові об'єкти.
Таким чином, невелике число високоякісних автодоріг і залізниць в цьому районі ‒ особливо тих, що з'єднують тимчасово окупований Крим з материковою Україною, робить потенційні "вузькі місця". І вони можуть виявитися дуже вразливими до зусиль з боку України щодо їх блокування.
Це, відповідно, вважають в ISW, поступово серйозно погіршить здатність росіян забезпечувати своє угруповання в східній частині Херсонщини, а також в інших регіонах Південної України.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявляв, що після звільнення Херсонської області ЗСУ можуть перейти в наступ на запорізькому напрямку. За його словами, українській армії потрібно накопичувати сили для подальшого наступу.
У Генштабі повідомляли, що окупанти РФ у Запорізькій області готуються до наступу ЗСУ на свої захоплені позиції і зміцнюють оборону. Споруди зводяться в спішному темпі.
16 листопада окупанти Росії під Гуляйполем пішли у наступ у Запорізькій області, заявив радник Офісу президента Олексій Арестович. Він допустив, що може бути неприємна ситуація.
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