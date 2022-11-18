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ЗСУ мають шанси зірвати зусилля ворогів з оборони на Херсонщині - ISW

18 листопада 2022, 07:38

Західні аналітики вірять, що ЗСУ завадять зміцненню оборони росіян на окупованій частині Херсонщини. Оскільки ті там вкрай вразливі.

Херсон, ВСУ
Херсон, ЗСУ / Колаж фото УНІАН та 10-та окрема гірсько-штурмова бригада

ЗСУ мають всі шанси звести нанівець всі зусилля російських окупантів по утриманню оборони на тимчасово окупованій частині Херсонщини. До такого висновку прийшли аналітики з Інституту вивчення війни (ISW).

"Українським силам, ймовірно, буде важче досягти таких драматичних наслідків у східній частині Херсона, але вони можуть бути в змозі зірвати зусилля росіян по зміцненню і утриманню своїх нових оборонних ліній", ‒ сказали вони.

На думку аналітиків, російські сили на сході Херсонської області, ймовірно, хоча б частково вразливі до атак українців, які використовують тактику подібну до тієї, яка була ними успішно використана для звільнення західної частини Херсонщини.

Аналітики вивчили супутникові фото (з географічною прив'язкою) і зробили висновок ‒ вказують російські війська обладнають оборонні позиції вздовж деяких критично важливих ліній доріг. А повідомлення в соціальних мережах, на думку співробітників ISW вказують на те, що українські удари вже почали вицілювати райони зосередження окупантів і їх військові об'єкти.

Таким чином, невелике число високоякісних автодоріг і залізниць в цьому районі ‒ особливо тих, що з'єднують тимчасово окупований Крим з материковою Україною, робить потенційні "вузькі місця". І вони можуть виявитися дуже вразливими до зусиль з боку України щодо їх блокування.

Це, відповідно, вважають в ISW, поступово серйозно погіршить здатність росіян забезпечувати своє угруповання в східній частині Херсонщини, а також в інших регіонах Південної України.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявляв, що після звільнення Херсонської області ЗСУ можуть перейти в наступ на запорізькому напрямку. За його словами, українській армії потрібно накопичувати сили для подальшого наступу.

У Генштабі повідомляли, що окупанти РФ у Запорізькій області готуються до наступу ЗСУ на свої захоплені позиції і зміцнюють оборону. Споруди зводяться в спішному темпі.

16 листопада окупанти Росії під Гуляйполем пішли у наступ у Запорізькій області, заявив радник Офісу президента Олексій Арестович. Він допустив, що може бути неприємна ситуація.

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