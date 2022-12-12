glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Десятки окупантів відправляться додому в пакетах": на Запоріжжі ЗСУ накрили вогнем бази військових РФ

12 грудня 2022, 10:43
За даними Андрія Цаплієнка, у Мелітопольському районі ліквідовано лігво окупантів РФ.
ВСУ, війна, українські військові
ЗСУ вдарили по базах окупантів на Запоріжжі / 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

В Запорізької області під потужний вогонь Збройних сил України потрапили бази російських окупантів.

Як розповів в Telegram військовий журналіст Андрій Цаплієнко, у Мелітопольському районі ліквідовано лігво окупантів РФ.

"У селі Травневе після чергового невдалого куріння вчора пролунали вибухи в місцевій школі. За даними розвідки, до моменту прильоту там було близько 150 військових Росії. Кількість 200-х і 300-х противника уточнюється", - пише він.

Крім того, розвідники повідомляють, що в село Терпіння зайшли близько 600 російських військових.

"Вчора також пройшла вдала спецоперація з ліквідації ра******кой бази на території ТОВ Політехніка в районі села Пологи на запорізькому напрямку", - уточнив журналіст.

За його даними, в результаті точного наведення підрозділу розвідки ССО Бандерлоги артилерія ЗСУ влучно і швидко відпрацювала ціль: "Близько 13.00 розвідники відстежили військове угруповання. А вже о 15.00 після серії прицільного вогню арти по цілим місцеві жителі спостерігали чорний дим над "Політехнікою".

За попередніми даними, кілька одиниць техніки ворога перетворилося на підсмажений лом. Десятки окупантів "відправляться додому в пакетах", - додав Цаплієнко.

Цаплієнко

Раніше повідомлялося, що у районі села Дмитрівка Бердянського району Запорізької області внаслідок удару ЗСУ знищено ЗРК С-300 разом з окупантами.

Про це повідомив у Telegram український політолог, а нині військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

"І саме в процесі зарядки комплексу за точними координатами розвідки Українська арта завдала удару. У цей момент там знаходилося близько 25 одиниць ЗРК, крани для зарядки і самі ракети. Після удару повідомляють про тривалу детонацію та пожежу, яку змогли ліквідувати лише через дві години", - зазначив він.

Читайте більше:

ЗСУ Запорізька область Андрій Цаплієнко війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:53

План "Ноїв ковчег": політолог повідав, як евакуюватимуть Путіна і "кремлівських" до Венесуели

10:43

"Десятки окупантів відправляться додому в пакетах": на Запоріжжі ЗСУ накрили вогнем бази військових РФВідео

10:34

"Путін прийшов нас знищити": Кулеба розніс супротивників "бавовни" на військових базах в РосіїВідео

10:19

Досвідчені господині завжди тримають сир в морозилці: в чому хитрість

10:05

РФ хоче захопити 4 області України: у британській розвідці назвали пріоритетний напрямокВідео

Реклама
10:01

Путін впав зі сходів і пошкодив куприк - британські ЗМІВідео

09:37

"Ледве живий залишився": ЗСУ накрили з HIMARS базу вагнерівців у СватовомуВідео

09:33

Експерт розповів, чи активізують вороги ракетні удари по Україні після атак дронів по РФВідео

09:33

Потужні танки Leopard 2 для України: Кулеба пояснив, чому наразі не вдається отримати машиниВідео

09:30

Дочка - "халк" Шукшиной виклала фото, де її "бампер" в стрінгах практично затулив весь екран

09:06

"У Путіна може впасти планка": експерт пояснив, що отримала Україна після "бавовни" в РосіїВідео

09:06

Чи вистачає у ЗСУ людей: у Міноборони розповіли, з якою проблемою зіткнулася українська арміяВідео

09:01

Російського співака затримали в аеропорту Молдови через підтримку Росії

08:59

ППО для України та формула миру: деталі телефонної розмови Зеленського та БайденаВідео

08:34

Путінська ідеологія нікуди не зникне після війниПогляд

08:29

Монетизація субсидій на оплату комунальних послуг: як поміняли механізмВідео

08:10

Гороскоп на сьогодні 12 грудня 2022: Ракам - активність, Дівам - нервозність, Рибам - зміни

08:09

Ніколаєва і Орбакайте женуть з Росії через "українське вбрання"

07:57

Росія хоче, щоб Україна здалася і пішла на "діалог": Резніков попередив про складні 2 місяціВідео

07:39

"Не бачу різниці між народами України і Росії": Тимощук заговорив на 11 місяці війни

Реклама
07:30

Ворожіння на Андрія: чарівні пророцтва на кохання та фортунуВідео

07:04

До нового року ЗСУ почнуть заходити до Криму, а навесні 2023-го війна закінчиться – Роман СвітанВідео

07:00

Гороскоп на тиждень 12-18 грудня 2022: Овнам - хвороби, Левам - небезпеки, а Рибам - нервування

06:58

"Польща з іншого боку, ти в курсі?": ЗСУ спіймали окупанта - "мисливця на поляків"Відео

06:33

Лукашенко дав задню: Білорусь вже навряд чи вторгнеться в Україну - ISWВідео

06:30

День Сухопутних військ України: як привітати українських захисників

06:18

У чому особливість ситуації в БахмутіПогляд

06:00

Гороскоп таро на тиждень 12-18 грудня 2022: Тельці опиняться на фініші, а Рибам доведеться попітніти

05:00

День Андрія Первозванного 2022: коли відзначають свято і що не можна робити

05:00

Жіночий гороскоп на тиждень 12-18 грудня: Рибам - нервування, Овнам - неадекватність

04:30

Як прибрати цвіль з вікна та підвіконня: 5 казкових засобів, які знайдуться в кожному домі

04:28

"Це ключ до півдня": Арестович розповів, коли ЗСУ підійдуть до КримуВідео

03:55

Жорстокий аб’юз та нуль почуттів: 4 фрази, після яких можна серйозно задуматись про розрив відносинВідео

02:36

"А ви кажете старий дід": Віктор Павлік пограв для молодої дружини м'язами на камеру

02:30

Волосся постійно випадатиме: 6 компонентів, які роблять шампунь неймовірно шкідливимВідео

02:05

В Україні з’явився комплекс заходів для уникнення блекауту – експертВідео

02:05

Щоб у туалеті завжди було чисто: 2 важливі правила догляду за йоржиком

01:33

"Баба чи мужик": Волочкову переплутали з трансвеститом, Паніну сподобалосяВідео

00:30

"Буде бити з усіх видів зброї": британський аналітик впевнений, що Путін піде на ескалацію війни

11 грудня, неділя
23:47

Серйозний удар по печінці: з якими продуктами не можна поєднувати гриби

Реклама
23:30

Зеленський провів важливе засідання Ставки: обговорили енергетику та плани окупантівВідео

23:08

Постачання Україні німецьких танків Leopard 2: чому зволікає НАТОПогляд

22:57

"Наші воїни не зупиняться": Резніков заявив, що ЗСУ незабаром продовжать активний контрнаступВідео

22:30

"Буде переломний момент": експерт здивував датою закінчення війни в УкраїніВідео

21:59

Волосся сяятиме як після салону: максимально простий рецепт маски з оливкової оліїВідео

21:39

Світло подорожчає удвічі: Укренерго запропонувало нові тарифи на електропостачанняВідео

20:57

Ексклюзив від Сніданку з 1+1: Ахтем Сеітаблаєв вперше стане дідусемВідео

20:55

Все горіло, вибухало: ЗСУ провернули потужну спецоперацію на Запоріжжі, до якої готувалися місяцьВідео

20:38

"Саботаж всередині РФ": Подоляк розповів, у чому полягає шлях до завершення війниВідео

20:00

Путініст Басков вперше прокоментував, чому виглядає, як надута лялька на шарнірахВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграм
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Модні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти