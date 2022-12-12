"Десятки окупантів відправляться додому в пакетах": на Запоріжжі ЗСУ накрили вогнем бази військових РФ

За даними Андрія Цаплієнка, у Мелітопольському районі ліквідовано лігво окупантів РФ.

ЗСУ вдарили по базах окупантів на Запоріжжі / 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

В Запорізької області під потужний вогонь Збройних сил України потрапили бази російських окупантів.

Як розповів в Telegram військовий журналіст Андрій Цаплієнко, у Мелітопольському районі ліквідовано лігво окупантів РФ.

"У селі Травневе після чергового невдалого куріння вчора пролунали вибухи в місцевій школі. За даними розвідки, до моменту прильоту там було близько 150 військових Росії. Кількість 200-х і 300-х противника уточнюється", - пише він.

Крім того, розвідники повідомляють, що в село Терпіння зайшли близько 600 російських військових.

"Вчора також пройшла вдала спецоперація з ліквідації ра******кой бази на території ТОВ Політехніка в районі села Пологи на запорізькому напрямку", - уточнив журналіст.

За його даними, в результаті точного наведення підрозділу розвідки ССО Бандерлоги артилерія ЗСУ влучно і швидко відпрацювала ціль: "Близько 13.00 розвідники відстежили військове угруповання. А вже о 15.00 після серії прицільного вогню арти по цілим місцеві жителі спостерігали чорний дим над "Політехнікою".

За попередніми даними, кілька одиниць техніки ворога перетворилося на підсмажений лом. Десятки окупантів "відправляться додому в пакетах", - додав Цаплієнко.

Раніше повідомлялося, що у районі села Дмитрівка Бердянського району Запорізької області внаслідок удару ЗСУ знищено ЗРК С-300 разом з окупантами.

Про це повідомив у Telegram український політолог, а нині військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

"І саме в процесі зарядки комплексу за точними координатами розвідки Українська арта завдала удару. У цей момент там знаходилося близько 25 одиниць ЗРК, крани для зарядки і самі ракети. Після удару повідомляють про тривалу детонацію та пожежу, яку змогли ліквідувати лише через дві години", - зазначив він.

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