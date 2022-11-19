За усі злочини окупантів відповідатиме декілька поколінь росіян / Міноборони РФ

У смт Білозерка Херсонської області російські війська обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали 5 осіб.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.

"Російські терористи обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба. Сталося це в Білозерці Херсонської області. В результаті підступного обстрілу поранено 5 осіб", - зазначив він.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на обстріл гуманітарної точки на Херсонщині. Посадовець запевнив, що за усі злочини окупантів відповідатиме "декілька поколінь росіян".

"Терористи з РФ б'ють по гуманітарних точках на деокупованих територіях. Жалюгідна тактика нікчемних "совків". Кожна така деталь у пазлі злочинів Росії буде доказом для трибуналу, майбутніх покарань та компенсацій українцям. Декілька поколінь росіян відповідатимуть за все це зло", - написав Єрмак у Telegram.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти обстріляли Вінницьку область. Під час обстрілу постраждав Лядівський Усікновенський скельний чоловічий монастир УПЦ МП. Це сталося прямо під час літургії. Через обстріл помер послушник.

Раніше Главред повідомляв, що російські окупанти обстріляли колону з цивільними у Херсонській області. В результаті цього загинули люди, є постраждалі. Обстріл стався у селі Дар'ївка. Російська ракета вдарила по мікроавтобусу в колоні цивільних.

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