ЗСУ влаштували окупантам "м'ясорубку": знищили сотні росіян на трьох напрямках

Українські захисники відбивають активні піхотні атаки російських окупантів.

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ЗСУ стримують атаки ворога / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

На Таврійському напрямку тривають активні бойові дії, при цьому окупанти продовжують групами здаватися в полон, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу близько 20 окупантів здалися в полон", - написав він у Telegram.

За словами генерала ЗСУ, основні зусилля противник зосереджував на веденні наступальних і штурмових дій на Авдіївському, Маріїнському та Запорізькому напрямках. Окупанти продовжують активні піхотні атаки за підтримки значної кількості бронетехніки.

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За добу на Таврійському напрямку ворог завдав 18 авіаударів, провів 38 бойових зіткнень та здійснив 985 артобстрілів.

Разом з тим втрати ЗС РФ серед особового складу за добу склали 488 осіб. Також ЗСУ знищили 105 одиниць техніки, серед якої:

18 танків:

28 ББМ;

13 артсистем;

23 БпЛА;

16 автомобілів;

7 одиниць спецтехніки;

1 склад боєприпасів.

Подробиці боїв на Таврійському напрямку

У свою чергу спікер Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун уточнив, що на Таврійському напрямку грудень став найважчим місяцем за весь 2023 рік. Причина - постійні штурми російських окупантів в районі Мар'їнки та Авдіївки.

"Найважчий місяць, на мою особисту думку, останній. Тому що ворог весь час штурмує Мар'їнку, Авдіївку, несе значні втрати, але йде вперед і намагається взяти або до кінця року, чи є якийсь інший термін. Але я вважаю, що за кількістю атак, по тиску на наші підрозділи - крайній місяць цього року найважчий", - розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.

Він також прокоментував заяви окупантів про нібито захоплення Мар'їнки: "Справа в тому, що в Мар'їнці на півночі ще знаходяться наші підрозділи, тому пропаганда ворога зазвичай працює, але, по факту так. Поки ворог продовжує обстрілювати наші підрозділи з артилерії. Далі він намагається більше тиснути вже на Новомихайлівку".

Крім того, український офіцер додав, що на Таврійському напрямку за минулу добу російські окупанти збільшили кількість авіаударів, при цьому в два рази зросло застосування дронів-камікадзе - майже до сотні.

"На чотирьох напрямках зафіксовані скиди керованих авіабомб, тобто, по всій лінії бойового зіткнення ворог активізував авіацію. Основні зусилля противник зосереджував на веденні наступальних і штурмових дій на Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Продовжує активні піхотні атаки за підтримки дуже великої кількості бронетехніки", - резюмував Штупун.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ знищили морпіхів з "елітної" бригади РФ. Запорукою успішних дій ЗСУ стала злагоджена спільна робота кількох підрозділів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ "покришили" тисячі росіян на 4-х напрямках. На сході РФ застосовує бронетехніку, дрони-камікадзе і збільшила число артобстрілів, повідомив Олександр Сирський.

Як повідомлялося раніше, російські війська просунулися на північ від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 грудня, свідчать про те, що окупанти просунулися на північний захід від Білогорівки Донецької області, розташованої на північному сході від Бахмута.

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