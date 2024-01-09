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ЗСУ знищили сотні окупантів і взяли багато полонених: генерал назвав напрямок

Олексій Тесля
9 січня 2024, 11:49
Загальні втрати ворога за минулу добу склали 375 осіб, розповів Олександр Тарнавський.
ВСУ
ЗСУ стримують атаки ворога / Колаж: Главред, Фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" за минулу добу ворог завдав 5 ракетних ударів, провів 37 бойових зіткнень і здійснив 452 артобстріли.

"Наші захисники і захисниці стійко тримають оборону і здійснюють активні дії на певних напрямках", - розповів в Telegram командувач ОСУВ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.

За його даними, загальні втрати ворога за минулу добу склали 375 осіб, а також 21 одиниця військової техніки. Зокрема:

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  • 2 танки;
  • 5 ББМ;
  • 1 артсистема;
  • 9 БпЛА;
  • 2 автомобілі;
  • 1 одиниця спецтехніки.

Тарнавський додав, що за три дні боїв на Таврійському напрямку бійці ЗСУ взяли в полон майже 30 окупантів.

Подробиці боїв на Таврійському напрямку

Як уточнили у прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку, на Авдіївському напрямку країнські воїни відбили 3 атаки противника поблизу Авдіївки, Північного, Тоненького та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку ЗСУ відбили 12 атак загарбників у районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили 7 атак росіян південніше червоного, західніше Вербового і північніше Новопрокопівки.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Війна в Україні

Раніше генерал ЗСУ розкрив деталі потужного удару на півдні. ЗСУ тримають оборону і здійснюють активні дії на різних напрямках, розповів Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ захопили позиції РФ під Авдіївкою. Вдалими діями відзначилася президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ влаштували окупантам "м'ясорубку": знищили сотні росіян на трьох напрямках. Українські захисники відбивають активні піхотні атаки російських окупантів.

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ЗСУ війна Росії та України бої за Авдіївку
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