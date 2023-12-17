ЗСУ відбили штурмові атаки РФ на півдні та "перемололи" сотні окупантів

За минулий день ворог здійснив понад тисячу артобстрілів позицій ЗСУ, повідомив Олександр Тарнавський.

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Олександр Тарнавський розповів про становище на фронті / Колаж: Главред, Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, АрміяInform

На Таврійському напрямку окупанти продовжують активні піхотні атаки і збільшили активність артилерії, повідомив командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

За минулий день ворог здійснив понад тисячу артобстрілів наших позицій, написав він у Telegram-каналі у неділю вранці.

"Ворог продовжує активні піхотні атаки та збільшив активність артилерійських підрозділів. Задіює для підтримки піхоти бронетехніку і авіацію. Так, вчора російські загарбники в операційній зоні ОСУВ Таврія завдали 1 ракетний, 13 авіаударів, провели 55 бойових зіткнень і здійснили 1044 артобстріли", - підкреслив український генерал.

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Разом з тим, за словами Тарнавського, загальні втрати окупантів вчора, порівняно з попередньою добою, значно зросли - 576 осіб живої сили та 57 одиниць техніки. Зокрема, знищено:

5 танків;

7 ББМ;

8 артсистем;

10 автомобілів.

"Наші воїни стійко тримають оборону і проводять активні дії на певних напрямках", - додав командувач.

/ t.me/otarnavskiy

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ намагаються просуватися на двох напрямках. Українські війська продовжували кілька наземних операцій, повідомляє Інститут вивчення війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бронеколони РФ пішли на штурм. Російські бронегрупи другий день поспіль штурмують позиції ЗСУ в районі Синьківки.

Як повідомляв Главред, Росія не тільки намагається захопити нові території в Україні, а й хоче підірвати міжнародну підтримку для України. За словами представника розвідки Міноборони Андрія Юсова, Кремль активно спрямовує зусилля на створення враження безнадійності українського опору і намагається затвердити "неможливість перемоги" для України.

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