Потужний удар на сході: знищено батальйон окупантів разом із танками та БМП

Українські захисники зазначають, що 146 окупантів було знищено, а 287 - поранено.

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ЗСУ знищують ворога на сході / Колаж: Главред, Фото: Facebook/80brigade

За тиждень українські захисники під Авдіївкою на Донеччині знищили батальйон окупантів.

Також їм вдалося уразити два танки та ворожі дрони, йдеться в повідомленні в Telegram Третьої штурмової бригади ЗСУ.

"За минулий тиждень підрозділи Третьої штурмової бригади ліквідували кількість живої сили ворога, еквівалентну російському батальйону", - уточнюється в повідомленні.

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Українські захисники зазначають, що 146 окупантів було знищено, а 287 - поранено. Втрати РФ:

дрони SuperCam;

дрони "Ланцет";

два танки Т-80;

БМП-3;

САУ "Нона-С".

"На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб атакувати та продовжує штурмувати українські передові позиції. Завдання Третьої штурмової - знищити максимум", - додали в 3 ОШБр.

/ t.me/ab3army

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ. Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої. Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції". Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми. При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

Ситуація навколо Авдіївки

Раніше повідомлялося про те, що Авдіївка - нова лінія оборони. На Ставці обговорили ситуацію на фронті та про нові лінії оборони, де здійснюються укріплення рубежів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ перекидає війська з Авдіївки. Росіяни весь рік готували сили, резерви, техніку і зброю до наступу, розповів заступник командира 3 ОШБр.

Як повідомляв Главред, у Пентагоні вважають відхід українських сил з Авдіївки стратегічним рішенням. Заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх пояснила, що захисників України вивели для збереження артилерії і снарядів, адже їх критично не вистачає без допомоги США.

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