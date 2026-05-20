Потужні удари дронів зупинили роботу двох російських НПЗ – Reuters

На НПЗ у Росії, після атаки БПЛА минулими вихідними, роботу було зупинено.

https://glavred.net/ukraine/moshchnye-udary-dronov-ostanovili-rabotu-dvuh-rossiyskih-npz-reuters-10766177.html Посилання скопійоване

Дрони атакували російські НПЗ / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

Головне:

Московський НПЗ зупинив роботу після удару дронів

Атака на НПЗ у Рязані призвела до припинення його роботи

Московський нафтопереробний завод тимчасово зупинив роботу після удару українського дрона, який стався минулими вихідними.

Про це повідомили два галузеві джерела виданню Reuters. Зазначається, що збитки від атаки були мінімальними, проте керівництво підприємства вирішило призупинити виробництво з метою безпеки та перевірки обладнання.

відео дня

Уточнюється, що відновлення роботи заводу, за оцінками джерел, займе кілька днів. При цьому мер Москви Сергій Собянін сказав, що в результаті інциденту постраждали 12 осіб, в основному будівельники біля входу на завод, але основні технологічні установки не пошкоджені. Місцева влада також повідомила про падіння дрона поблизу об'єкта.

Завод, розташований у південно-східній частині Москви, постачає столицю паливом. У 2024 році підприємство переробило 11,6 млн тонн нафти та виробило 2,9 млн тонн бензину, 3,2 млн тонн дизеля та 1,3 млн тонн бітуму.

Водночас аналогічна атака дронами на нафтопереробний завод у Рязані, який відповідає за майже 5% переробки нафти в країні, призвела до тимчасового припинення роботи об’єкта. У 2024 році цей завод переробив 13,1 млн тонн нафти, випустив 2,2 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизеля та 4,3 млн тонн мазуту.

/ Главред

Україна не припиняє ударів по цілях РФ: заява ОП

Глава відомства Кирило Буданов підкреслив, що атаки на об'єкти в РФ триватимуть, незважаючи на прохання деяких зарубіжних партнерів утриматися від ударів по нафтовій інфраструктурі. Він додав, що раніше вже виникали розбіжності щодо використання іноземної зброї за межами країни.

"Союзники можуть мати свою думку, але Україна діє виходячи з власних інтересів і пріоритетів — і ця позиція залишається незмінною", — підкреслив Буданов.

Удари вглиб РФ — новини за темою

Як писав Главред, українські захисники завдали результативних ударів по ряду російських військових об'єктів. Одним із ключових епізодів стало знищення протидиверсійного катера проекту "Грачонок" у районі Каспійська.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали серії ударів по військово-промисловій інфраструктурі та критичним об'єктам Російської Федерації, зокрема в Московській області.

Як заявив президент Володимир Зеленський, українська армія має намір посилити інтенсивність ударів по стратегічних об'єктах на території Росії у відповідь на масовані російські атаки по українських житлових кварталах.

Читайте також:

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред