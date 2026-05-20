Мельник жорстко відповів Небензі на істерику через атаки на Москву

Український дипломат прокоментував заяви російського представника Василя Небензі.

Андрій Мельник прокоментував заяви Василя Небензи



Мельник відповів російському представнику Небензі

Український дипломат нагадав про удари РФ по Україні

Удари по російській території є відповіддю на агресію Кремля проти України, заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

Таку заяву він зробив під час засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй 19 травня.

Український дипломат відповів російському представнику Василю Небензі, який раніше висловив невдоволення масштабною атакою на московський регіон 17 травня.

"Припиніть скаржитися на страждання бідних росіян. Те, що Росія спостерігає, це бумеранг, який вона отримує, запущений Путіним проти України. Він повертається з потрійною силою і вдаряє дуже боляче", — підкреслив Мельник.

Він також наголосив, що Україна не націлюється на цивільні об’єкти. За його словами, українські сили знищують військові об’єкти РФ повністю відповідно до Міжнародного гуманітарного права та його положень.

Крім того, дипломат закликав країни-члени ООН посилити санкції проти Росії та заблокувати постачання західних компонентів для російських ракет.

Що передувало

Термінове засідання Радбезу було ініційоване Україною після російського обстрілу 14 травня, в результаті якого в Києві загинули 24 людини.

Удари РФ по Україні: думка експерта

Росія продовжує завдавати масштабних ударів по найбільших містах України. Після атак на Київ напередодні було зафіксовано найінтенсивніший удар по Дніпру з початку повномасштабної війни, повідомив військовий експерт Олег Жданов. Він не виключає, що наступними цілями російських атак можуть стати Суми, Чернігів або Запоріжжя.

Як повідомляв Главред, в ніч на 14 травня російська окупаційна армія атакувала Київ та область. В результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція. Понад 10 осіб вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, раніше росіяни знову масово атакували Одесу ударними БПЛА. На жаль, двоє людей постраждали. Під удари потрапив об'єкт портової інфраструктури. В результаті двох хвиль атак пошкоджено обладнання, майно та вантажний транспорт.

Раніше повідомлялося, що після ворожого удару в Полтавській області без газопостачання залишилися близько 1000 абонентів. Йдеться про мешканців кількох населених пунктів.

Про особу: Андрій Мельник Андрій Мельник — український дипломат. Постійний представник України при ООН з 7 квітня 2025 року. Кандидат юридичних наук, зазначає Вікіпедія. Обіймав такі посади: Надзвичайний і повноважний посол України в Бразилії (20 червня 2023 — 7 квітня 2025);

Надзвичайний і повноважний посол України в Німеччині (2014—2022);

Заступник міністра закордонних справ України (2022—2023);

Надзвичайний і повноважний посол (2016). У 1997 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, отримав кваліфікацію спеціаліста з міжнародних відносин, перекладача німецької мови. Потім навчався у Швеції на юридичному факультеті Лундського університету, де отримав ступінь магістра міжнародного права. Стажувався в Гарвардському університеті. Вільно володіє англійською та німецькою мовами, іспанською (середній рівень), українською (рідна). З 1997 року — на дипломатичній службі.

