Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Мельник жорстко відповів Небензі на істерику через атаки на Москву

Олексій Тесля
20 травня 2026, 00:18
google news Підпишіться
на нас в Google
Український дипломат прокоментував заяви російського представника Василя Небензі.
Мельник, Небензя
Андрій Мельник прокоментував заяви Василя Небензи / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

  • Мельник відповів російському представнику Небензі
  • Український дипломат нагадав про удари РФ по Україні

Удари по російській території є відповіддю на агресію Кремля проти України, заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

Таку заяву він зробив під час засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй 19 травня.

відео дня

Український дипломат відповів російському представнику Василю Небензі, який раніше висловив невдоволення масштабною атакою на московський регіон 17 травня.

"Припиніть скаржитися на страждання бідних росіян. Те, що Росія спостерігає, це бумеранг, який вона отримує, запущений Путіним проти України. Він повертається з потрійною силою і вдаряє дуже боляче", — підкреслив Мельник.

Він також наголосив, що Україна не націлюється на цивільні об’єкти. За його словами, українські сили знищують військові об’єкти РФ повністю відповідно до Міжнародного гуманітарного права та його положень.

Крім того, дипломат закликав країни-члени ООН посилити санкції проти Росії та заблокувати постачання західних компонентів для російських ракет.

Що передувало

Термінове засідання Радбезу було ініційоване Україною після російського обстрілу 14 травня, в результаті якого в Києві загинули 24 людини.

Удари РФ по Україні: думка експерта

Росія продовжує завдавати масштабних ударів по найбільших містах України. Після атак на Київ напередодні було зафіксовано найінтенсивніший удар по Дніпру з початку повномасштабної війни, повідомив військовий експерт Олег Жданов. Він не виключає, що наступними цілями російських атак можуть стати Суми, Чернігів або Запоріжжя.

Удари РФ по Україні: новини за темою

Як повідомляв Главред, в ніч на 14 травня російська окупаційна армія атакувала Київ та область. В результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція. Понад 10 осіб вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, раніше росіяни знову масово атакували Одесу ударними БПЛА. На жаль, двоє людей постраждали. Під удари потрапив об'єкт портової інфраструктури. В результаті двох хвиль атак пошкоджено обладнання, майно та вантажний транспорт.

Раніше повідомлялося, що після ворожого удару в Полтавській області без газопостачання залишилися близько 1000 абонентів. Йдеться про мешканців кількох населених пунктів.

Читайте також:

Про особу: Андрій Мельник

Андрій Мельник — український дипломат. Постійний представник України при ООН з 7 квітня 2025 року. Кандидат юридичних наук, зазначає Вікіпедія.

Обіймав такі посади:

  • Надзвичайний і повноважний посол України в Бразилії (20 червня 2023 — 7 квітня 2025);
  • Надзвичайний і повноважний посол України в Німеччині (2014—2022);
  • Заступник міністра закордонних справ України (2022—2023);
  • Надзвичайний і повноважний посол (2016).

У 1997 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, отримав кваліфікацію спеціаліста з міжнародних відносин, перекладача німецької мови. Потім навчався у Швеції на юридичному факультеті Лундського університету, де отримав ступінь магістра міжнародного права. Стажувався в Гарвардському університеті.

Вільно володіє англійською та німецькою мовами, іспанською (середній рівень), українською (рідна).

З 1997 року — на дипломатичній службі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
ООН Андрій Мельник Василь Небензя
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Потужні удари дронів зупинили роботу двох російських НПЗ – Reuters

Потужні удари дронів зупинили роботу двох російських НПЗ – Reuters

00:58Україна
Мельник жорстко відповів Небензі на істерику через атаки на Москву

Мельник жорстко відповів Небензі на істерику через атаки на Москву

00:18Україна
Яка справжня ціль ядерних навчань в Білорусі: в РНБО зробили тривожну заяву

Яка справжня ціль ядерних навчань в Білорусі: в РНБО зробили тривожну заяву

23:23Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 19 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 19 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера у полі за 35 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера у полі за 35 с

Експерти закликали ніколи не зрізати сухі стебла в саду - в чому причина

Експерти закликали ніколи не зрізати сухі стебла в саду - в чому причина

Наприкінці травня на три знаки зодіаку чекає щось фантастичне: хто у списку

Наприкінці травня на три знаки зодіаку чекає щось фантастичне: хто у списку

Гороскоп на завтра, 20 травня: Терезам - проблема, Водоліям - спокій

Гороскоп на завтра, 20 травня: Терезам - проблема, Водоліям - спокій

Останні новини

00:58

Потужні удари дронів зупинили роботу двох російських НПЗ – Reuters

00:18

Мельник жорстко відповів Небензі на істерику через атаки на Москву

19 травня, вівторок
23:42

"Мінімум мій – 100 тис грн": Ауріка Ротару назвала розмір своєї пенсії

23:23

Яка справжня ціль ядерних навчань в Білорусі: в РНБО зробили тривожну заяву

23:04

Ціни на АЗС різко пішли до низу: де подешевшало пальне

Компенсація за заручини і ризики для майна: юрист Цибко - про проблеми нового Цивільного кодексуКомпенсація за заручини і ризики для майна: юрист Цибко - про проблеми нового Цивільного кодексу
22:51

Гросу показала фото з весілля та поділилася подробицями

22:48

Народжені у конкретні чотири місяці дарують оточуючим тепло та гармонію

22:32

Прийомна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта завдала чергового удару своєму батькові

22:04

У Черкасах злетять ціни на проїзд: що буде з тарифами у тролейбусах і маршрутках

Реклама
22:04

Наступ з Білорусі: генерал СБУ розповів, до чого готуватися

21:37

У Чехії обговорюють суворіші правила допомоги українцям - деталі

21:27

Для кого кінець травня стане початком нового життя: два знаки зодіаку

21:10

У Росії висунули нахабну умову завершення війни: чого вимагає Москва

21:05

Реформа ЗСУ: Сирський назвав нові умови зарплат, мобілізації та звільнення з армії

20:56

Не від слова куля: мовознавці пояснили, звідки пішла назва кульбаби

20:33

У Харкові директор ліцею "працевлаштовував" ухилянтів: СБУ викрила схему

20:01

Не перший і не останній: який поверх ідеальний для життя

19:59

Різке підвищення цін на проїзд у транспорті: киянам пояснили, як заощадити

19:57

Більшість помиляються роками: "окрошка" чи "холодник" - як сказати українською

19:41

Українські дрони паралізують дії армії РФ - The Independent

Реклама
19:10

"Примітивні страшилки": Коваленко висміяв заяви Наришкіна і удари з ЛатвіїПогляд

19:09

"Планують операції": Сирський зробив тривожну заяву про загрозу з Білорусі

19:09

Головна помилка при догляді за смородиною: чому кущ цвіте, а ягід немає

18:57

Пил більше не повернеться: простий спосіб позбавити від прибирання на тижніВідео

18:50

Росія намагалась приховати справжню історію Сум - в який міф роками вірили українціВідео

18:50

Дочка Кличка не називає свою маму Хайден Пенетьєрі "мамою": що сталося

18:41

Alyona Alyona посперечалася в Мережі щодо ТЦК: реперку "відправили" на фронт кухарем

18:40

Чому в огірків жовтіє та сохне листя: як розпізнати проблему і врятувати врожай

18:37

"Місто в небі": хмарочос-міст на висоті 250 метрів вразив туристівВідео

18:34

"Сміття" з кухні створить диво в саду: прості відходи врятують рослиниВідео

18:17

ЗСУ прорвали оборону РФ: українські бійці вклинились на 3 км вглиб, що відомо

17:56

Засохлий жир зникне за лічені хвилини: як швидко очистити ручки плити

17:50

На Тернопільщині ввели нові "шумові обмеження": за що можуть покарати

17:32

Китай таємно навчав військових Росії для війни проти України – Reuters

17:31

Як подивитися бій Усика проти Верхувена на Київстар ТБ: інструкція для глядачів

17:27

225-й ОШП тримає один із найважчих напрямків фронту: БФ "Надія" та Валерій Дубіль посилюють полк Олега ШиряєваФото

17:24

Що обов’язково треба дати малині у травні: секрет великого врожаю ягід

17:13

Росія почала операцію проти Латвії: що задумав Кремль та яку пастку готують для Трампа

17:13

Як довго насправді яйця залишаються свіжими у холодильнику: відповідь точно здивує

16:53

Помідори ростимуть як на дріжджах: що додати у воду для поливу у травніВідео

Реклама
16:50

Долар і євро раптово подешевшали: новий курс валют на 20 травня

16:40

Названо найрідкісніший колір очей у світі: мають лише 2% людей

16:35

Чому перед виходом з дому обов’язково треба присісти: як обдурити злих духів

16:16

Чому 20 травня не можна позичати гроші: яке церковне свято

15:46

На Львівщині прогримів вибух: чоловік підірвав бойову гранату біля стадіону

15:41

Скільки часу дитина можна користуватися гаджетами: відповідь спеціаліста

15:40

Попелиця зникне раз і назавжди: секретний трюк, який працює краще за хімію

15:23

Собака з "свинячим рильцем" здивувала людей: що показав ДНК-тестВідео

15:21

ЗСУ "рознесли" два нафтові об’єкти РФ, спалахнула пожежа: Генштаб розкрив деталі

15:14

Благодійний MHP Run4Victory Київ марафон об’єднав понад 7 тисяч людей та зібрав кошти на протезування ветеранів

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини Полтави
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти