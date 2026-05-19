Яка справжня ціль ядерних навчань в Білорусі: в РНБО зробили тривожну заяву

Росія використовує ядерні навчання в Білорусі для тиску на Європу та намагається представити себе стороною, що "захищається", вказав Коваленко.

https://glavred.net/war/kakova-istinnaya-cel-yadernyh-ucheniy-v-belarusi-v-snbo-sdelali-trevozhnoe-zayavlenie-10766165.html Посилання скопійоване

Ядерні навчання в Білорусі - в РНБО назвали три цілі Кремля / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

РФ використовує тему ядерної зброї для психологічного тиску

Москва прагне перетворити себе в очах світу з агресора на жертву

Кремль повністю контролює білоруську армію через своїх людей

Кремль використовує тему ядерної зброї не лише як елемент військового тиску, а й як інструмент психологічного впливу на Захід. Про це заявив в коментарі РБК-Україна керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

За його словами, Росія використовує тему ядерної зброї як інструмент інформаційного тиску та потенційної загрози.

відео дня

"Водночас, РФ перекручує реальність так, що ніби це вимушена дія захисту. Вони пробують перетворити себе з агресора на жертву, і так у всьому", - додав він.

Він також зазначив, що проведення ядерних навчань є демонстрацією того, що російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін фактично вважає Білорусь підконтрольною територією, попри спроби Олександра Лукашенка проводити багатовекторну зовнішню політику.

Глава ЦПД наголосив, що Росія має повний вплив на білоруську армію через лояльних до Кремля посадовців. Зокрема, він згадав міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна, який здобував військову освіту в Росії, а також секретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича, який навчався у Москві та підтримує тісні контакти з представниками російського військово-політичного керівництва.

На думку Коваленка, під прикриттям ядерних навчань Кремль використовує білоруську армію як елемент гібридного тиску на країни ЄС із метою залякати європейські держави можливістю ядерного удару.

Він вважає, що таким чином Росія прагне посіяти страх у європейських суспільствах, послабити підтримку чинної влади в країнах ЄС та підвищити популярність політичних сил, які виступають за зближення з Москвою.

"Щодо України - ця операція малоефективна для нашого суспільства", - наголосив він.

ЦПД / Інфографіка: Главред

Чи є загроза наступу через Чорнобильську зону - що кажуть в ДПСУ

Як писав Главред, загроза з боку Білорусі залишається реальною, однак непомітне проникнення на територію України, зокрема через Чорнобильську зону, є малоймовірним. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Він зазначив, що з 2022 року українсько-білоруський кордон активно укріплюють в інженерному плані по всій його протяжності — від Волинської до Чернігівської області, включно з Київщиною. Йдеться про понад тисячу кілометрів кордону.

Демченко також наголосив, що хоча зараз на території Білорусі немає значного російського військового контингенту, РФ у будь-який момент може перекинути туди додаткові сили та використати цей напрямок для своїх цілей.

Крім того, він звернув увагу на те, що білоруська влада регулярно заявляє про нібито зовнішні військові загрози, хоча, за його словами, насправді жодної небезпеки для союзника Росії немає.

"Зараз уже йде певний шантаж щодо перебування на території Білорусі ядерної зброї. Звісно, загроза з Білорусі реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій", - резюмував він.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Загроза з боку Білорусі - останні новини за темою

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив про плани російського Генштабу щодо операцій з території Білорусі, через які лінія фронту може розширитися ще більше. Українська розвідка відстежує ситуацію на північному напрямку. У Генштабі не виключають сценаріїв локальних провокацій біля кордону.

Як раніше повідомляв Главред, Росія вже розпочала масштабні ядерні навчання із залученням авіації та флоту на території РФ і Білорусі. До маневрів залучили понад 64 тисячі військових, стратегічні ракетоносці та ракетні комплекси. У МЗС України наголосили, що такі дії Кремля підривають міжнародну систему безпеки.

Крім того, моніторингові канали вже фіксують перекидання російських МіГ-31К до Білорусі, що може спричинити часті повітряні тривоги по всій Україні. Йдеться про літаки, здатні нести гіперзвукові ракети. Навчання поблизу українського кордону триватимуть щонайменше до 30 травня.

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред