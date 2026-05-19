Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Яка справжня ціль ядерних навчань в Білорусі: в РНБО зробили тривожну заяву

Юрій Берендій
19 травня 2026, 23:23
google news Підпишіться
на нас в Google
Росія використовує ядерні навчання в Білорусі для тиску на Європу та намагається представити себе стороною, що "захищається", вказав Коваленко.
Яка справжня ціль ядерних навчань в Білорусі: в РНБО зробили тривожну заяву
Ядерні навчання в Білорусі - в РНБО назвали три цілі Кремля / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • РФ використовує тему ядерної зброї для психологічного тиску
  • Москва прагне перетворити себе в очах світу з агресора на жертву
  • Кремль повністю контролює білоруську армію через своїх людей

Кремль використовує тему ядерної зброї не лише як елемент військового тиску, а й як інструмент психологічного впливу на Захід. Про це заявив в коментарі РБК-Україна керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

За його словами, Росія використовує тему ядерної зброї як інструмент інформаційного тиску та потенційної загрози.

відео дня

"Водночас, РФ перекручує реальність так, що ніби це вимушена дія захисту. Вони пробують перетворити себе з агресора на жертву, і так у всьому", - додав він.

Він також зазначив, що проведення ядерних навчань є демонстрацією того, що російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін фактично вважає Білорусь підконтрольною територією, попри спроби Олександра Лукашенка проводити багатовекторну зовнішню політику.

Глава ЦПД наголосив, що Росія має повний вплив на білоруську армію через лояльних до Кремля посадовців. Зокрема, він згадав міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна, який здобував військову освіту в Росії, а також секретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича, який навчався у Москві та підтримує тісні контакти з представниками російського військово-політичного керівництва.

На думку Коваленка, під прикриттям ядерних навчань Кремль використовує білоруську армію як елемент гібридного тиску на країни ЄС із метою залякати європейські держави можливістю ядерного удару.

Він вважає, що таким чином Росія прагне посіяти страх у європейських суспільствах, послабити підтримку чинної влади в країнах ЄС та підвищити популярність політичних сил, які виступають за зближення з Москвою.

"Щодо України - ця операція малоефективна для нашого суспільства", - наголосив він.

ЦПД
ЦПД / Інфографіка: Главред

Чи є загроза наступу через Чорнобильську зону - що кажуть в ДПСУ

Як писав Главред, загроза з боку Білорусі залишається реальною, однак непомітне проникнення на територію України, зокрема через Чорнобильську зону, є малоймовірним. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Він зазначив, що з 2022 року українсько-білоруський кордон активно укріплюють в інженерному плані по всій його протяжності — від Волинської до Чернігівської області, включно з Київщиною. Йдеться про понад тисячу кілометрів кордону.

Демченко також наголосив, що хоча зараз на території Білорусі немає значного російського військового контингенту, РФ у будь-який момент може перекинути туди додаткові сили та використати цей напрямок для своїх цілей.

Крім того, він звернув увагу на те, що білоруська влада регулярно заявляє про нібито зовнішні військові загрози, хоча, за його словами, насправді жодної небезпеки для союзника Росії немає.

"Зараз уже йде певний шантаж щодо перебування на території Білорусі ядерної зброї. Звісно, загроза з Білорусі реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій", - резюмував він.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Загроза з боку Білорусі - останні новини за темою

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив про плани російського Генштабу щодо операцій з території Білорусі, через які лінія фронту може розширитися ще більше. Українська розвідка відстежує ситуацію на північному напрямку. У Генштабі не виключають сценаріїв локальних провокацій біля кордону.

Як раніше повідомляв Главред, Росія вже розпочала масштабні ядерні навчання із залученням авіації та флоту на території РФ і Білорусі. До маневрів залучили понад 64 тисячі військових, стратегічні ракетоносці та ракетні комплекси. У МЗС України наголосили, що такі дії Кремля підривають міжнародну систему безпеки.

Крім того, моніторингові канали вже фіксують перекидання російських МіГ-31К до Білорусі, що може спричинити часті повітряні тривоги по всій Україні. Йдеться про літаки, здатні нести гіперзвукові ракети. Навчання поблизу українського кордону триватимуть щонайменше до 30 травня.

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Білорусь новини Білорусі Андрій Коваленко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Яка справжня ціль ядерних навчань в Білорусі: в РНБО зробили тривожну заяву

Яка справжня ціль ядерних навчань в Білорусі: в РНБО зробили тривожну заяву

23:23Війна
Реформа ЗСУ: Сирський назвав нові умови зарплат, мобілізації та звільнення з армії

Реформа ЗСУ: Сирський назвав нові умови зарплат, мобілізації та звільнення з армії

21:05Аналітика
Українські дрони паралізують дії армії РФ - The Independent

Українські дрони паралізують дії армії РФ - The Independent

19:41Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 19 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 19 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера у полі за 35 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера у полі за 35 с

Експерти закликали ніколи не зрізати сухі стебла в саду - в чому причина

Експерти закликали ніколи не зрізати сухі стебла в саду - в чому причина

Наприкінці травня на три знаки зодіаку чекає щось фантастичне: хто у списку

Наприкінці травня на три знаки зодіаку чекає щось фантастичне: хто у списку

Гороскоп на завтра, 20 травня: Терезам - проблема, Водоліям - спокій

Гороскоп на завтра, 20 травня: Терезам - проблема, Водоліям - спокій

Останні новини

23:42

"Мінімум мій – 100 тис грн": Ауріка Ротару назвала розмір своєї пенсії

23:23

Яка справжня ціль ядерних навчань в Білорусі: в РНБО зробили тривожну заяву

23:04

Ціни на АЗС різко пішли до низу: де подешевшало пальне

22:51

Гросу показала фото з весілля та поділилася подробицями

22:48

Народжені у конкретні чотири місяці дарують оточуючим тепло та гармонію

Компенсація за заручини і ризики для майна: юрист Цибко - про проблеми нового Цивільного кодексуКомпенсація за заручини і ризики для майна: юрист Цибко - про проблеми нового Цивільного кодексу
22:32

Прийомна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта завдала чергового удару своєму батькові

22:04

У Черкасах злетять ціни на проїзд: що буде з тарифами у тролейбусах і маршрутках

22:04

Наступ з Білорусі: генерал СБУ розповів, до чого готуватися

21:37

У Чехії обговорюють суворіші правила допомоги українцям - деталі

Реклама
21:27

Для кого кінець травня стане початком нового життя: два знаки зодіаку

21:10

У Росії висунули нахабну умову завершення війни: чого вимагає Москва

21:05

Реформа ЗСУ: Сирський назвав нові умови зарплат, мобілізації та звільнення з армії

20:56

Не від слова куля: мовознавці пояснили, звідки пішла назва кульбаби

20:33

У Харкові директор ліцею "працевлаштовував" ухилянтів: СБУ викрила схему

20:01

Не перший і не останній: який поверх ідеальний для життя

19:59

Різке підвищення цін на проїзд у транспорті: киянам пояснили, як заощадити

19:57

Більшість помиляються роками: "окрошка" чи "холодник" - як сказати українською

19:41

Українські дрони паралізують дії армії РФ - The Independent

19:10

"Примітивні страшилки": Коваленко висміяв заяви Наришкіна і удари з ЛатвіїПогляд

19:09

"Планують операції": Сирський зробив тривожну заяву про загрозу з Білорусі

Реклама
19:09

Головна помилка при догляді за смородиною: чому кущ цвіте, а ягід немає

18:57

Пил більше не повернеться: простий спосіб позбавити від прибирання на тижніВідео

18:50

Росія намагалась приховати справжню історію Сум - в який міф роками вірили українціВідео

18:50

Дочка Кличка не називає свою маму Хайден Пенетьєрі "мамою": що сталося

18:41

Alyona Alyona посперечалася в Мережі щодо ТЦК: реперку "відправили" на фронт кухарем

18:40

Чому в огірків жовтіє та сохне листя: як розпізнати проблему і врятувати врожай

18:37

"Місто в небі": хмарочос-міст на висоті 250 метрів вразив туристівВідео

18:34

"Сміття" з кухні створить диво в саду: прості відходи врятують рослиниВідео

18:17

ЗСУ прорвали оборону РФ: українські бійці вклинились на 3 км вглиб, що відомо

17:56

Засохлий жир зникне за лічені хвилини: як швидко очистити ручки плити

17:50

На Тернопільщині ввели нові "шумові обмеження": за що можуть покарати

17:32

Китай таємно навчав військових Росії для війни проти України – Reuters

17:31

Як подивитися бій Усика проти Верхувена на Київстар ТБ: інструкція для глядачів

17:27

225-й ОШП тримає один із найважчих напрямків фронту: БФ "Надія" та Валерій Дубіль посилюють полк Олега ШиряєваФото

17:24

Що обов’язково треба дати малині у травні: секрет великого врожаю ягід

17:13

Росія почала операцію проти Латвії: що задумав Кремль та яку пастку готують для Трампа

17:13

Як довго насправді яйця залишаються свіжими у холодильнику: відповідь точно здивує

16:53

Помідори ростимуть як на дріжджах: що додати у воду для поливу у травніВідео

16:50

Долар і євро раптово подешевшали: новий курс валют на 20 травня

16:40

Названо найрідкісніший колір очей у світі: мають лише 2% людей

Реклама
16:35

Чому перед виходом з дому обов’язково треба присісти: як обдурити злих духів

16:16

Чому 20 травня не можна позичати гроші: яке церковне свято

15:46

На Львівщині прогримів вибух: чоловік підірвав бойову гранату біля стадіону

15:41

Скільки часу дитина можна користуватися гаджетами: відповідь спеціаліста

15:40

Попелиця зникне раз і назавжди: секретний трюк, який працює краще за хімію

15:23

Собака з "свинячим рильцем" здивувала людей: що показав ДНК-тестВідео

15:21

ЗСУ "рознесли" два нафтові об’єкти РФ, спалахнула пожежа: Генштаб розкрив деталі

15:14

Благодійний MHP Run4Victory Київ марафон об’єднав понад 7 тисяч людей та зібрав кошти на протезування ветеранів

15:09

На волосині: Повалій опинилася на операційному столі, коли була при смерті

14:57

Гайтана виправдалася щодо скандалу та благодійного концерту

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини Черкаси
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти