"Мінімум мій – 100 тис грн": Ауріка Ротару назвала розмір своєї пенсії

Артистка зізналася, що зараз її головним джерелом доходу є нерухомість.

Ауріка Ротару назвала розмір своєї пенсії

Українська співачка Ауріка Ротару поділилася подробицями про свої доходи та зізналася, яку пенсію отримує як народна артистка України. За словами виконавиці, розмір виплат від держави не можна назвати високим. Про це артистка з гумором розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

"Дуже велика. 6 тисяч гривень - вже з надбавками", - пожартувала співачка. відео дня

Однак лише на пенсію Ауріка Ротару не живе. Артистка зізналася, що зараз її головним джерелом доходу є нерухомість. Раніше чоловік переконав її інвестувати в комерційне приміщення, і тепер саме цей бізнес приносить стабільний дохід.

За словами співачки, мова йде не про квартири, а про офісне приміщення, яке зараз забезпечує їй фінансову стабільність.

Також Ротару зазначила, що під час війни концертна діяльність вже не приносить таких заробітків, як раніше. Багато виступів зараз є благодійними, а частину коштів від комерційних концертів артистка передає на допомогу українським військовим.

"Мій мінімум — 100 тисяч гривень. Цього вистачає, щоб заправити машину, доглядати за будинком, платити за комунальні послуги, допомогти дітям і онукам", — поділилася виконавиця.

Про особу: Ауріка Ротару Ауріка Ротару – українська співачка, народна артистка України, молодша сестра Софії Ротару.

Співочу діяльність розпочала у Чернівецькій філармонії, де виконувала соло разом із сестрою Лідією в ансамблі "Черемош", гастролювала по всій Україні.

Продовжила творчу діяльність у Вінницькій, потім у Кримській філармонії. Гастролювала зі своєю сестрою Софією Ротару. Брала участь у фестивалях: "Кримські зірки" (Ялта), "Київська весна" (Київ), "Білі ночі" (Петербург), "Ширше коло", "Пісня року" (Москва, Київ).

