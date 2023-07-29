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"Потужні результати" під Бахмутом: Зеленський несподівано зустрівся з бійцями ССО

Олексій Тесля
29 липня 2023, 14:24 оновлено 29 липня, 14:55
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Президент приїхав на передові позиції і зустрівся з бійцями спецпідрозділу ЗСУ.
Зеленський
Володимир Зеленський приїхав на передову / Колаж: Главред, Фото: president.gov.ua, скріншот

Президент України Володимир Зеленський привітав бійців Сил спеціальних операцій, які воюють на Бахмутському напрямку в Донецькій області, з їх професійним днем.

"Бахмутський напрямок, передові позиції Cил спеціальних операцій. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їх професійним днем, вшанувати їх силу. Заслухав доповідь командира, поспілкувався з військовими. Дуже потужні, дуже результативні. Спасибі!", - написав Зеленський в Telegram у суботу.

Повідомлення глава держави проілюстрував відео, на якому він особисто вітає бійців в одній зі споруд на бойових позиціях.

відео дня

Дивіться відео - Зеленський приїхав на передову:

Screenshot
Володимир Зеленський на передовій / скріншот

Ситуація під Бахмутом

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просуваються під Бахмутом. На Бахмутському напрямку в Донецькій області ситуація дуже напружена, але українські воїни поступово просуваються вперед і звільняють землі, заявив командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський.

Нагадаємо, окупантів вибили з позицій під Бахмутом. ЗСУ продовжують наступальні дії відразу на декількох напрямках, розповів Андрій Ковальов.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ захопили важливі висоти під Бахмутом і пішли вперед на півдні. Українські сили встановили контроль над новими позиціями на північний захід від Кліщіївки (7 км на північний захід від Бахмута) і просунулися на 1,5 км в районі Роздолівки (19 км на північний схід від Бахмута), йдеться у звіті.

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