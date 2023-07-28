Ворога вибивають потужним контрбатарейним вогнем: ЗСУ просуваються під Бахмутом

Для підтримки своїх військ ворог зосередив значну кількість артилерії, розповів Олександр Сирський.

https://glavred.net/ukraine/vraga-vybivayut-moshchnym-kontrbatareynym-ognem-vsu-prodvigayutsya-pod-bahmutom-10489042.html Посилання скопійоване

Олександр Сирський розповів про ситуацію під Бахмутом / Колаж: Главред, фото: t.me/osirskiy

На Бахмутському напрямку у Донецькій області ситуація дуже напружена, але українські воїни поступово просуваються вперед і звільняють землі, заявив командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський.

"Ворог люто чіпляється за кожен сантиметр, веде інтенсивний артилерійський і мінометний вогонь. У цих умовах дуже важливо своєчасно приймати управлінські рішення адекватно сформованій обстановці і вживати заходів щодо маневру силами і засобами, перекидання частин і підрозділів на напрямки, де намітився успіх, або виведення їх з-під вогню противника", - цитує його Military Media Center у Telegram.

Командувач Сухопутними військами зазначив, що головна роль в цьому процесі належить штабу угруповання, офіцери якого проводять аналіз обстановки за багатьма напрямками, готують пропозиції і бойові розпорядження військам.

відео дня

"На перший план в наших діях вийшла контрбатарейна боротьба", — заявив Сирський.

Крім того, він підкреслив, що для підтримки своїх військ в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки ворог зосередив значну кількість артилерії, знищення якої є одним з головних завдань українських військ.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник постійно атакує, застосовуючи свої професійні підрозділи. "Кожен день ми відбиваємо на цих напрямках численні штурми. Жодна наша позиція не втрачена", - заявив генерал ЗСУ.

Просування ЗСУ під Бахмутом

Раніше повідомлялося про те, що окупантів вибили з позицій під Бахмутом. ЗСУ продовжують наступальні дії відразу на декількох напрямках, розповів Андрій Ковальов.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ захопили важливі висоти під Бахмутом і пішли вперед на півдні. Українські сили встановили контроль над новими позиціями на північний захід від Кліщіївки (7 км на північний захід від Бахмута) і просунулися на 1,5 км в районі Роздолівки (19 км на північний схід від Бахмута), йдеться у звіті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розбили тільки прибулих в Бахмут кадирівців.

Більше новин: