Чи можуть відібрати водійські права за ігнорування повістки: відповідь Міноборони

Міноборони пояснило, як насправді відбувається позбавлення водійських прав ухилянтів.

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Чи можуть відібрати права за неявку за повісткою/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського, ua.depositphotos.com

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Українців не можуть позбавити водійських прав за ігнорування повістки

Тимчасове обмеження права керування транспортом можливе лише за рішенням суду

Автоматично позбавити водійських прав українців за неявку до військкомату за повісткою не можуть. За рішенням суду порушникам можуть тимчасово обмежити право керування транспортним засобом. Про це повідомило Міністерство оборони України.

"Інформація, поширена в деяких ЗМІ про автоматичне позбавлення водійських прав за неявку за повісткою, не відповідає дійсності. На практиці, позбавити посвідчення водія через таку неявку не можуть", - пише Міноборони.

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У відомстві пояснили, що відібрати права у громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, лише за судовим рішенням. Процедура передбачає кілька важливих етапів:

Подання позову. ТЦК має звернутися до суду з відповідною заявою, якщо громадянин ухиляється від виконання військового обов’язку. Деталізація вимог. У позовній заяві мають бути детально описані вимоги та надані документальні підтвердження ухилення особи від явки за повісткою. Рішення суду. Лише після розгляду позову суд може ухвалити рішення про тимчасове обмеження права керування транспортом.

Міноборони наголосило, що суд ухвалює рішення про тимчасове обмеження права на керування транспортними засобами лише за умови підтвердження фактів невиконання військових обов’язків. Будь-які санкції мають ґрунтуватися виключно на законних підставах і бути затверджені судовим рішенням.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні планують провести нову хвилю мобілізації з листопада по лютий, щоб призвати до 160 тисяч осіб. За словами, міністра оборони України Рустема Умєрова, мобілізація триватиме до завершення бойових дій, поки не будуть звільнені окуповані території.

Також Міноборони планує завершити роботу над законопроєктом про демобілізацію до середини грудня 2024 року. Проєкт повинні підготувати до 18 грудня 2024 року.

Крім цього, чоловіків із ВІЛ або туберкульозом можуть мобілізувати до ЗСУ, якщо стан здоров'я дозволяє. Рішення приймається індивідуально. Особи з безсимптомним ВІЛ або стабільною формою хвороби можуть виконувати бойові завдання.

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Що таке Міністерство оборони України? Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

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