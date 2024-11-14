Людей з ВІЛ та туберкульозом можуть мобілізувати: у Міноборони пояснили всі нюанси

Безсимптомні ВІЛ-носії або люди з стабільним станом можуть бути придатні до служби, пояснив Дмитро Лазуткін.

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Хто з ВІЛ та туберкульозом може служити в ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 116 окрема механізована бригада, УНІАН

Коротко:

Чоловіків з ВІЛ або туберкульозом можуть мобілізувати до ЗСУ

Рішення про придатність залежить від стану здоров'я і приймається індивідуально

Чоловіків, які мають ВІЛ або туберкульоз, можуть мобілізувати до ЗСУ. Рішення про їхню придатність до служби приймається індивідуально, залежно від стану здоров'я та тяжкості захворювання. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"Тут треба відштовхуватися від того, що основним критерієм придатності до військової служби є функціональність людини, що визначається відповідно до нормативно правових актів. Це означає, що кожен випадок оцінюється окремо залежно від стану здоров’я та специфіки захворювань", - пояснив він. відео дня

Лазуткін зазначив, що для людей із ВІЛ чи туберкульозом придатність до служби визначається на основі того, наскільки хвороба впливає на їхню здатність виконувати військові завдання.

За його словами, чоловіки з безсимптомним ВІЛ або стабільною формою хвороби можуть бути визнані придатними для служби та виконання бойових завдань. Однак, якщо стан пацієнта погіршується, наприклад, на стадії імунної субкомпенсації, таких осіб можуть призначити тільки на тилові посади, де немає потреби участі у боях.

"Імунна декомпенсація - це третя історія. Такі люди є непридатними до військової служби та підлягають виключенню з обліку", - наголосив речник.

Лазуткін уточнив, що для людей, які хворіють на туберкульоз, також є чіткі критерії.

"Активний туберкульоз принаймні легень з виділеннями мікобактерій або наявністю розпаду легеневої тканини автоматично робить людину непридатною до військової служби. Такі особи підлягають виключенню з військового обліку, оскільки активна форма туберкульозу не дозволяє виконувати військові обов'язки", - додав речник Міноборони.

Лазуткін наголосив, якщо мобілізують осіб, які не повинні призиватися через стан здоров'я, це є порушенням наказу 402 Міноборони. Відповідальність за такі випадки несе військово-лікарська комісія (ВЛК).

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Міністерство оборони України планує завершити роботу над законопроєктом про демобілізацію до середини грудня 2024 року. Проєкт буде готовий до 18 грудня 2024 року.

Також 13 листопада Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки не підтримав законопроєкт №12147, який передбачав можливість звільнення з військової служби обмежено придатних військовослужбовців віком до 25 років.

Крім цього, в Україні планується нова хвиля мобілізації з листопада по лютий, щоб призвати до 160 тисяч осіб. Мобілізація триватиме до завершення бойових дій, поки не будуть звільнені окуповані території.

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Хто такий Дмитро Лазуткін? Дмитро Лазуткін (18 листопада 1978, Київ) — український поет, журналіст, телевізійний продюсер, спортивний коментатор. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2024). З 2023 року проходить військову службу у складі 47 ОМБр "Маґура" ЗС України. З 10 квітня 2024 є речником Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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