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Хочуть призвати 160 тисяч людей: скільки триватиме нова хвиля мобілізації - FT

Ангеліна Підвисоцька
14 листопада 2024, 16:29
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У Міноборони України акцентують на необхідності звільнити окуповані території.
Хочуть призвати 160 тисяч людей: скільки триватиме нова хвиля мобілізації - FT
В Україні планують мобілізувати ще 160 тисяч людей / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, УНІАН

Головне:

  • В Україні хочуть мобілізувати 160 тисяч людей
  • Нова хвиля мобілізації буде тривати з листопада по лютий

В Україні буде нова хвиля мобілізації, яку планують провести з листопада по лютий. Про це заявили у Міноборони, повідомляє Financial Times.

Зазначається, що мобілізувати хочуть 160 тисяч людей. Водночас деякі джерела видання на умовах анонімності заявляють про можливість призвати лише до 100 тисяч людей.

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У Міноборони акцентують на тому, що мобілізація триватиме до тих пір, поки в Україні триватимуть бойові дії, адже необхідно звільнити окуповані території.

Речник оборонного відомства Дмитро Лазуткін зазначив, що Україна має понад 1300 кілометрів лінії фронту, де постійно тривають інтенсивні бої.

"Україна повинна бути готовою давати відсіч протягом тривалого часу і розбудовувати систему оборони, що дозволить ефективно звільняти свої території", ‒ повідомляє АрміяInform.

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Нагадаємо, 29 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроекти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації, які діятимуть до 7 лютого 2025 року. За продовження воєнного стану проголосували 311 депутатів, а за мобілізацію – 304.

Хочуть призвати 160 тисяч людей: скільки триватиме нова хвиля мобілізації - FT
Закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Наразі в Україні вже мобілізовано понад 1 мільйон осіб до складу Сил оборони. Секретар РНБО Олександр Литвиненко повідомив, що планується призвати ще 160 тисяч військовозобов'язаних.

Як повідомляв Главред, під час воєнного стану військовозобов'язані повинні проходити медогляд не рідше одного разу на рік. Якщо особу визнають тимчасово непридатною, строк непридатності визначається індивідуально в залежності від діагнозу, зазначила адвокатка Лідія Карплюк. За законодавством, якщо людина визнана обмежено придатною, їй потрібно пройти повторний медичний огляд через дев'ять місяців.

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