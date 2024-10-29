В Україні не всі студенти звільняються від мобілізації: кому можуть видати повістку

Більшість студентів мають відстрочку від призову, проте існують винятки, за якими деякого можуть мобілізувати, пояснив екснардеп Володимир Пилипенко.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-ne-vse-studenty-osvobozhdayutsya-ot-mobilizacii-komu-mogut-vydat-povestku-10609559.html Посилання скопійоване

Кого зі студентів можуть мобілізувати в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Студенти мають відстрочку, якщо отримують першу вищу освіту і навчаються на денній або дуальній формі

Чоловіків віком від 18 до 25 років, які пройшли військову кафедру, можуть мобілізувати

30-річних чоловіків, які здобувають першу вищу освіту, не можуть мобілізувати

Більшість студентів вищих навчальних закладів України мають відстрочку від мобілізації та не є військовозобов'язаними. Це положення визначене законом №10449, проте існують винятки, за якими деяких студентів можуть мобілізувати. Про це УНІАН розповів колишній нардеп і доктор юридичних наук Володимир Пилипенко.

За його словами, чоловіки-студенти мають право на відстрочку, якщо здобувають першу вищу освіту та навчаються на денній або дуальній формі. Також від призову звільняються всі аспіранти, докторанти і асистенти-стажисти.

відео дня

Кого можуть мобілізувати

Важливо пам’ятати, що відстрочка для студентів не надається автоматично. Щоб скористатись цим правом, кожен студент зобов’язаний подати довідку з деканату до територіального центру комплектування (ТЦК). Якщо чоловік не повідомить військовий комісаріат, він вважається військовозобов’язаним і може отримати повістку.

Не отримають відстрочку також студенти, які:

Навчаються на вечірній або заочній формі;

Здобувають не першу вищу освіту;

Здобувають освіту, нижчу за наявну;

Відмовляються проходити загальновійськову підготовку (такі студенти будуть виключені з вишу).

Пилипенко наголосив, що осіб віком від 18 до 25 років можуть мобілізувати лише за їхньою згодою після підписання контракту. Проте це не стосується чоловіків, які пройшли військову кафедру, здобули звання офіцерів запасу та військово-облікову спеціальність — їх закон дає право мобілізувати.

Мобілізація в Україні / Інфографіка: Главред

Чи можуть мобілізувати студентів після досягнення 30 років

У 2023 році депутати зареєстрували законопроект, за яким чоловіки-студенти, яким виповнилося 30 років, позбавляються права на відстрочку. Однак наразі цей законопроект знято з розгляду, тож 30-річні українці, як і раніше, не підлягають призову, якщо вони безперервно здобувають першу вищу освіту. Ніякої вікової межі для отримання відстрочки не встановлено.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, 28 жовтня президент України Володимир Зеленський подав до ВР два законопроекти, які передбачають продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Законопроекти пропонують продовжити їх на 90 днів з 10 листопада 2024 року.

А 29 жовтня Верховна Рада підтримала ці закони. За продовження воєнного стану проголосували 311 депутатів, за мобілізацію – 304. Нові терміни діятимуть до 7 лютого 2025 року.

Як повідомляв Главред, в Україні вже мобілізували понад 1 мільйон громадян до Сил оборони. Секретар РНБО Олександр Литвиненко під час засідання Верховної Ради він зазначив, що планується призвати ще 160 тисяч осіб.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред