Мобілізацію продовжать ще на три місяці: Зеленський подав у Раду проект закону

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проекти законів про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з 16 листопада 2023 року ще на 90 днів.
Проекти законів №10211 і 10212 пропонують затвердити укази президента про продовження з 5 годин 30 хвилин 16 листопада 2023 року термін дії воєнного стану в Україні на 90 діб і продовження загальної мобілізації з 16 листопада на 90 діб.
Таким чином, найімовірніше, воєнний стан і мобілізація будуть продовжені до середини лютого 2024 року.
Мобілізація в Україні - останні новини
В Україні найближчим часом можуть посилити мобілізацію. Однак мобілізувати до лав Збройних сил абсолютно всіх чоловіків не можна. Таку думку озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, в Україні є певна кількість латентних сепаратистів, і вони непридатні для ролі захисника України.
Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний в інтерв'ю виданню Economist розповів про збільшення резерву військових в Україні. Він заявив, що в Україні повинні розширити категорію громадян, які можуть бути покликані на збори і впровадити "бойове стажування".
Військовий експерт прокоментував ідею Залужного з мобілізацією. Олександр Мусієнко вважає, що посилення мобілізації має сенс, коли буде поставлятися зброя, і коли наші партнери допоможуть нам готувати ці резерви на полігонах країн НАТО.
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