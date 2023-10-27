"В Україні оголосять повну мобілізацію": майор назвав терміни закінчення війни

Олексій Гетьман переконаний, що війна в Україні не закінчиться у 2024 році.

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Олексій Гетьман сказав, коли закінчиться війна в Україні / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України , facebook.com/alexeyhetman

Війна в Україні може затягнутися. Зараз на фронті відчувається нестача живої сили. Про це в інтерв'ю Главреду розповів ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ Олексій Гетьман.

"Будь-які люди не залізні: вони не можуть півроку-рік безперервно вести бойові дії, тому що виснажуються. Потрібна заміна і відпочинок. Тому всім нам пора усвідомити, що кожен з нас повинен брати участь у війні. Якщо немає сил або здоров'я, щоб воювати, є багато роботи в тилу, яка не вимагає особливих фізичних сил, наприклад, штабна робота, але це для армії теж дуже важливо. Тоді ті люди, які зараз цим займаються, зможуть підмінити тих, хто веде бойові дії", - сказав Гетьман.

Він переконаний, що рано чи пізно президент України Володимир Зеленський прийме рішення про повну мобілізацію. Гетьман каже, що якщо Україна програє Росії, то незалежна країна припинить своє існування.

"Це боротьба за наше життя, і ми не можемо програти цю війну. Якщо ми програємо, закінчиться наша країна, закінчиться Україна. Ми не маємо права цього допустити", - додав майор ЗСУ.

Коли закінчиться війна

За даними Гетьмана, зараз у ЗСУ немає можливості вийти на кордони 1991 року. Він переконаний, що війна не закінчиться у 2024 році.

"Дай Бог, щоб вона закінчилася хоча б до кінця 2025 року. Давайте виходити з реалій, а не бажань. Звичайно, хочеться, щоб війна закінчилася завтра, але хотіти і бути здатним це зробити – це різні речі", - каже майор.

Дивіться інтерв'ю Олексія Гетьмана для Главреда:

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

Коли і як закінчиться війна

Перший заступник міністра оборони України Олексій Павлюк зробив приголомшливий прогноз і заявив, що наступного року Україна переможе. Він додав, що Україна має озброєння, яке наближає перемогу ЗСУ і не дає окупантам досягти успіху.

Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів яким буде закінчення війни і назвав 3 сценарії. Він вважає, що навіть після перемоги Україні варто бути напоготові, адже РФ може атакувати країну знову.

Військовий експерт Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Він вважає, що до кінця вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.

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