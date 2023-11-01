Залужний розповів про збільшення резерву військових в Україні - The Economist

Залужний повідомив, що в Україні планують розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на збори чи за мобілізацією.

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Залужний розповів про збільшення резерву військових в Україні / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, t.me/CinCAFU

Повномасштабне вторгнення країни-агресорки Росії в Україну в лютому 2022 року спровокувало глобальну безпекову кризу. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів про 5 основних військових пріорітетів для України.

Валерій Залужний вважає, що одним із ключових пріорітетів у війні проти Росії має бути нарощення резервів українських військових, передає The Economist.

"Росія не змогла використати свою величезну перевагу в робочій силі, тому що Путін стурбований тим, що загальна мобілізація може спровокувати політичну кризу, і тому, що Росія не може навчити та спорядити достатньо людей. Проте наші можливості для підготовки резервів на власній території теж обмежені. Ми не можемо пощадити солдатів, які відправляються на фронт. Крім того, Росія може завдати удару по тренувальних центрах. А в нашому законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов’язків", - пояснює Головнокомандувач ЗСУ. відео дня

Однак Залужний пояснює, що Україна намагається вирішити подібні проблеми. Відомом, що запроваджується єдиний реєстр призовників.

"Маємо розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на збори чи за мобілізацією. Також ми запроваджуємо "бойове стажування", яке передбачає розміщення новомобілізованих та навчених особового складу в досвідчених передових підрозділах для їх підготовки", - розповів він.

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