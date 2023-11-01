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Залужний розповів про збільшення резерву військових в Україні - The Economist

Юлія Куришко
1 листопада 2023, 21:34
Залужний повідомив, що в Україні планують розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на збори чи за мобілізацією.
Залужний розповів про збільшення резерву військових в Україні - The Economist
Залужний розповів про збільшення резерву військових в Україні / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, t.me/CinCAFU

Повномасштабне вторгнення країни-агресорки Росії в Україну в лютому 2022 року спровокувало глобальну безпекову кризу. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів про 5 основних військових пріорітетів для України.

Валерій Залужний вважає, що одним із ключових пріорітетів у війні проти Росії має бути нарощення резервів українських військових, передає The Economist.

"Росія не змогла використати свою величезну перевагу в робочій силі, тому що Путін стурбований тим, що загальна мобілізація може спровокувати політичну кризу, і тому, що Росія не може навчити та спорядити достатньо людей. Проте наші можливості для підготовки резервів на власній території теж обмежені. Ми не можемо пощадити солдатів, які відправляються на фронт. Крім того, Росія може завдати удару по тренувальних центрах. А в нашому законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов’язків", - пояснює Головнокомандувач ЗСУ.

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Однак Залужний пояснює, що Україна намагається вирішити подібні проблеми. Відомом, що запроваджується єдиний реєстр призовників.

"Маємо розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на збори чи за мобілізацією. Також ми запроваджуємо "бойове стажування", яке передбачає розміщення новомобілізованих та навчених особового складу в досвідчених передових підрозділах для їх підготовки", - розповів він.

Нагадаємо, що зміниться з 1 листопада і кого можуть призвати у війська. Військовозобов'язаним у разі переїзду на нове місце проживання потрібно звернутися до місцевого ТЦК СП і стати на військовий облік протягом 7 днів.

У Міноборони розповіли про смарт-мобілізацію. Федоров розповів, що його відомство працює над пілотним проектом смарт-мобілізації. Це проєкт, через який зможуть систематизувати заявки, що надходять щодо приєднання до ЗСУ.

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війна в Україні мобілізація в армію Валерій Залужний
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