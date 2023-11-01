Чи будуть повістки розсилати на смартфони: у Міноборони розповіли про смарт-мобілізацію

За словами профільного заступника Міністра оборони Катерини Чорногоренко, поки смарт-мобілізація розробляється як пілотний проект.

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У Міноборони кажуть, що поки смарт-мобілізація розробляється як пілотний проєкт / колаж Главред, фото УНІАН

Нещодавно міністр цифрової трансформації та віце-прем'єр Михайло Федоров розповів, що його відомство працює над пілотним проектом смарт-мобілізації. Наразі заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону "Єдині новини" трохи детальніше розповіла про цей проєкт.

"Вважаємо, що це дуже перспективний проєкт. Це може заснувати підхід з рекрутингу в армії, можливості маршрутизації вже військовослужбовців в ті підрозділи, військові частини, бригади, де вони будуть найбільш ефективними. А це, власне, і є наша мета — ефективно захищати державу і знищувати ворога", — підкреслила чиновниця.

За її словами, поки смарт-мобілізація розробляється як пілотний проєкт.

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"Це виключно пілотний проєкт, через який ми зможемо систематизувати заявки, що надходять щодо приєднання до ЗСУ та проведення по суті за руку військовозобов'язаного, щоб найбільш цільовим чином зайняти саме ту посаду, яку він вважає за потрібне для себе зайняти. Ми вважаємо, що для того, щоб військовий був повністю впевнений у своїх навичках, в тому, що він готовий, ми повинні повністю переглянути підходи до навчання, зробити це навчання максимально сучасним. Власне, в дронах ми бачимо величезний зсув і вважаємо, що за цим майбутнє і військовослужбовець зможе навчитися, наприклад, бути оператором дрона", — прокоментувала вона.

Мобілізація в Україні

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив - в Україні триває війна, яка зачепила кожен куточок нашої країни. Захисники - це не люди з металу, а тому українська держава гостро потребує мобілізаційний ресурс.

Секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат Роман Костенко також заявляв, що в Україні можуть посилити мобілізацію. За його словами, такий сценарій можливий, якщо агресор Росія мобілізує близько 700 тисяч своїх громадян.

Народні депутати пропонують дозволити перетинати кордон усім військовозобов'язаним українським чоловікам. Втім, для цього потрібно виконати одну умову - перераховувати гроші на Збройні сили України. Відповідний законопроєкт № 8029 зареєстрували у Верховній Раді. Його автором є народний депутат від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу.

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