Мобілізація з 18 до 25 років: Рада проголосувала за законопроект в 1 читанні

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про заборону мобілізації осіб віком до 25 років, зазначає народний депутат Железняк.

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Рада в першому читанні проголосувала за заборону мобілізації до 25 років / Колаж Главред, фото: Главред, УНІАН, Ярослав Железняк/Telegram

Верховна рада в першому читанні проголосувала за законопроект № 11379-д, який передбачає звільнення від мобілізації з 18 до 25 років осіб тимчасово непридатних до військової служби, а також тих, хто не проходив строкову службу або не має військової кафедри. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

"Парламент прийняв тільки за основу (законопроект - ред.) 11379-д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років (які були визнані обмежено придатними)", - написав він.

За словами депутата за прийняття даного законопроекту в першому читанні проголосувало 295 народних обранців.

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Наступним кроком для прийняття цього законопроекту буде голосування за нього "в цілому".

Народний депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко раніше зазначав, що законопроект № 11379-д забороняє мобілізацію не лише обмежено придатних, віком від 18 до 25 років, але й тих, хто не проходив строкову службу або не має військової кафедри.

Також у законопроєкті передбачено право на звільнення для тих, кого вже мобілізували за цією нормою.

Що передбачає новий закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні цього року може бути запроваджене економічне бронювання від мобілізації, хоча це одне з найскладніших питань за останні роки, і його обговорення триває вже довгий час. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, який підтвердив можливість реалізації цього рішення до кінця року.

Також планується перетворити додаток "Резерв+" на онлайн-ТЦК, додавши можливість онлайн-рекрутингу для мобілізації у "два кліки". Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко, зазначивши, що 3,2 млн осіб вже оновили свої дані через "Резерв+".

Народний депутат Юрій Камельчук додав, що зважаючи на особливості військової сфери, Україна повинна працювати з форматом "воюй або працюй".

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