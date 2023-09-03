Мобілізованих стане більше: в Україні оновили список хвороб для оцінки придатності

Наказом внесені зміни, які передбачають спрощення вимог для служби в ДШВ та морській піхоті в особливий період.

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В Україні розширили список тих, кого можуть мобілізувати / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

В Україні може збільшитись кількість мобілізованих. Міноборони затвердило новий перелік хвороб, за яким оцінюватимуть придатність до військової служби. Про це повідомляє Ukrainian Military Pages.

Наказом внесені зміни, які передбачають спрощення вимог для служби в ДШВ та морській піхоті в особливий період.

Відтепер під час проходження ВЛК буде враховуватись не лише постанова про обмежену придатність до військової служби, а й про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю.

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Якщо військовослужбовець буде визнаний непридатним до служби за військовою спеціальністю, то командир частини може перемістити його на іншу посаду. Перед переміщенням його направлять на ВЛК для визначення придатності до служби за новою спеціальністю.

Зокрема, зазначається, що наказом Міноборони:

повністю оновлено список хвороб для оцінки придатності військовослужбовців;

деталізовано порядок визначення місця служби для обмежено придатних;

уточнено порядок прийняття постанови ВЛК про причинний зв’язок захворювання, травми (поранення, контузії, каліцтва) із проходженням військової служби та захистом Батьківщини;

уточнено перелік документів, які необхідно подати на розгляд тощо.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, в Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. Змінено критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Також раніше повідомлялося, що Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від мобілізації. Нардеп пропонує мобілізувати тільки "мотивованих патріотів", а громадян, які не бажають воювати – залучати до роботи на економіку.

Водночас президент України Володимир Зеленський нещодавно заговорив про посилення мобілізації. Військове командування просить, щоб їм надали можливість мобілізувати більше людей. Однак Зеленський зазначив, що про це поки рано говорити.

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