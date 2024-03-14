Сирський відвідав позиції на Запорізькому напрямку та заявив про ротацію

Росіяни продовжують атакувати позиції Сил оборони України в районах Роботине, Вербове, повідомив головнокомандувач ЗСУ.

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Сирський відвідав бійців на Запорізькому напрямку / колаж: Главред, фото: facebook/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прибув у Запорізьку область. Він продовжує роботу в бригадах, які тримають оборону на Запорізькому напрямку.

"Продовжив роботу в бригадах, які тримають оборону на Запорізькому напрямку. Оперативна обстановка в цьому районі знаходиться під нашим контролем", - заявив він на сторінці у Facebook.

Сирський зазначив, що росіяни продовжують атакувати позиції Сил оборони України в районах Роботине, Вербове, але без особливого успіху.

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"Бойові дії характеризуються численним застосуванням дронів всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів. За таких обставин ударні безпілотні системи поступово стають основною ударною зброєю сухопутних підрозділів у загальновійськовому бою", - заявив він.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що в таких умовах надійний захист українських військовослужбовців можуть забезпечити тільки сучасні та потужні засоби РЕБ, роль та значення яких постійно зростає.

"Протистояння дронів та РЕБ вийшло на перший план і тільки той, хто перший зможе добитися відриву від противника в цьому змаганні, буде мати шанс на перемогу", - зазначив він.

При цьому він заявив, що попри доволі складну обстановку на всій лінії фронту, ЗСУ вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї.

"Це дозволить стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан наших воїнів. В ході роботи прийняв всі необхідні рішення для підвищення бойових спроможностей наших бригад", - додав Сирський.

Ситуація на Запорізькому напрямку: що відомо

Нагадаємо, що на Запоріжжі підірвали склад і базу РФ разом із технікою. У тимчасово окупованих Токмаку та Мелітополі Запорізької області прогриміли потужні вибухи. Місцеві жителі розповіли про гучні вибухи.

В ЗСУ розповіли про "м'ясні штурми" на Запоріжжі. Росіяни зазнають втрат і відправляють на фронт незлагоджений та гірше підготовлений резерв, який ЗСУ швидко вибивають, сказав Лиховій. Однак, росіяни на цьому напрямку зосереджують значні сили.

Майор ЗСУ розкрив плани росіян на новий наступ на Запоріжжі. Аналітик Олексій Гетьман наголошує, що ціль окупантів на Запорізькому напрямку полягає в тому, щоб максимально відкинути Сили оборони України від Токмака.

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