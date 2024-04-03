РФ готує нову хвилю мобілізації: Зеленський назвав дату і розкрив наміри Кремля

Володимир Зеленський зазначив, що Україна не планує мобілізовувати до армії ще 500 тисяч новобранців.

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Зеленський розповів, скільки людей планують мобілізувати в РФ до 1 червня / Колаж Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Росія готується до проведення додаткової мобілізації 300 тисяч осіб до 1 червня 2024 року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Фінляндії у Києві в середу, 3 квітня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Можу сказати, що на 1 червня Росія готує мобілізацію 300 тисяч додаткових військових", - заявив Зеленський.

Крім того, він зазначив, що Україна не планує мобілізовувати 500 тисяч новобранців цього року.

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"Що стосується окремої кількості людей, які будуть мобілізовані, не можу сказати... Пів мільйона нам не потрібно", - сказав Зеленський.

Президент висловив подяку головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському за проведений аудит у армії, вказавши, що це важливо, що він (Сирський - ред.) знайшов сили всередині Збройних сил України, і відповідна кількість тих, хто не був на фронті, будуть на фронті.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - новий законопроект про мобілізацію

Президент Володимир Зеленський підписав закон №9281, який знижує призовний вік для загальної військової мобілізації в Україні з 27 до 25 років. Крім того, глава держави підписав раніше ухвалені Радою законопроєкти про виплати сім'ям загиблих на війні та запровадження електронного кабінету.

Заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко зазначила, що у підписаному законі не міститься положень про введення електронних повісток в електронному кабінеті військовозобов'язаного.

Законопроект про мобілізацію передбачає, що всі військовозобов'язані перебуватимуть на військовому обліку і матимуть право на відстрочку від призову або на бронювання. Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив, що Україна відійде від старої концепції, коли громадян знімають з військового обліку.

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