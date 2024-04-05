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"Ми збільшимо бойову міць": Шмигаль зробив заяву про мобілізацію 500 тисяч осіб

Руслана Заклінська
5 квітня 2024, 16:28оновлено 5 квітня, 17:59
В Україні вже є нові бригади, укомплектовані людьми, які потребують обладнання та твійськової техніки від партнерів, розповіів прем'єр-міністр.
'Ми збільшимо бойову міць': Шмигаль зробив заяву про мобілізацію 500 тисяч осіб
Мобілізація в Україні буде набагато м'якшою / Колаж: Главред, Фото: скріншот, 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ Збройних сил України

Українська армія наразі не потребує мобілізації додаткових 500 тисяч військовослужбовців. Мобілізація в Україні буде м'якшою. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі "Esimeses stuudios".

За його словами, з президентом України Володимиром Зеленським вони контролюють ситуацію щодо мобілізації в країні. Новий головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вже провів аудит Збройних сил та розпочав першу ротацію на фронті після початку повномасштабної війни.

"Ми розуміємо, що зараз потрібно не так багато людей (500 тисяч осіб, - ред.), тому мобілізація буде набагато м'якшою. Думаю, протягом цього року ми виконаємо всі необхідні завдання з мобілізації українців", - сказав прем'єр.

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Шмигаль наголосив, що в Україні вже є нові бригади, укомплектовані людьми. Проте вони потребують обладнання, військову техніку та боєприпаси від союзників.

"Коли все це прибуде, нові бригади будуть укомплектовані - і ми суттєво збільшимо нашу бойову міць", - зазначив прем'єр-міністр.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація 500 тисяч осіб - новини по темі

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проводить аудит в армії. Він заявив, що попри доволі складну обстановку на всій лінії фронту, ЗСУ вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передовій.

Також видання Financial Times повідомило, що під час наступної "хвилі" мобілізації в ЗСУ можуть залучити до 500 тисяч осіб зі 3,7 мільйонів громадян України. Зараз на фронті перебуває близько 330 тисяч військових, а нова мобілізація буде направлена на оновлення складу підрозділів.

Як повідомляв Главред, Росія планує мобілізувати додаткові 300 тисяч військових до 1 червня 2024 року, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він також зазначив, що Україна не планує мобілізувати 500 тисяч новобранців цього року.

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