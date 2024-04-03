'Війна нікого не омине': військовий емоційно висловився про мобілізацію з 25 років

Спочатку мають мобілізуватись "ті, хто ховається вже два роки", також велика кількість людей від 35 років не стали на облік, розповів командир підрозділу.

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Командир підрозділу прокоментував зниження мобілізаційного віку / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Рішення про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років є важливим кроком. Люди мають усвідомити, що війна нікого не омине, а 25 років - це свідомий вік для того, щоб брати участь у захисті країни. Про це заявив командир підрозділу 153-ї бригади Назарій Кішак в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми маємо розуміти, що 25 років - це доволі юний вік, але я вже у 21 служив у Маріуполі, і не можу сказати, що 25 років - це зашвидко. Це нормальний вік, коли можна вже підготувати себе до війни й брати участь у нашій обороні й знищенні ворога. Тобто25 - це свідомий вік. Але бажано, щоб спочатку мобілізувалися ті, хто ховається від мобілізації вже два роки", - сказав Кішак.

Командир наголосив, що в Україні є велика кількість людей від 35 років, яких можна мобілізувати, однак вони навіть не стали на облік. Проте Кішак підкреслив, що "для кожного свій час".

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За його словами, війни не вдасться нікому оминути. Кішак зазначив, що "нарешті держава почала наводити лад", оскільки є багато моментів, де під час мобілізації люди маніпулюють.

"Різко збільшилась кількість студентів 30-35 + з другою вищою освітою. Потрібно вносити правки в законопроєкт, щоб дозволяли відстрочку тільки тим людям, які матимуть першу вищу освіту, ані другу, третю чи четверту. Війна нікого не омине, ми маємо підготувати особовий склад, щоб знищувати ворога. Тому що росіяни не дадуть нам вільно жити в нашій країні", - додав військовий.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні зміни у законі

Нагадаємо, 2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон №9281, який знижує мобілізаційний вік українців з 27 до 25 років. Також були підписані законопроєкти про виплати сім'ям загиблих на війні та запровадження електронного кабінету військовозобов'язаних.

Водночас закон, підписаний президентом, не містить положень про електронні повістки для військовозобов'язаних. Заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко зазначила, що закон не передбачає електронного вручення повісток, а лише оновлення даних в електронному кабінеті.

Як повідомляв Главред, Росія готує мобілізацію 300 тисяч військових до 1 червня 2024 року. Однак Зеленський зауважжив, що Україна не планує мобілізувати 500 тисяч людей цього року.

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