УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Війна нікого не омине": військовий емоційно висловився про мобілізацію з 25 років

Руслана Заклінська
3 квітня 2024, 18:53
Спочатку мають мобілізуватись "ті, хто ховається вже два роки", також велика кількість людей від 35 років не стали на облік, розповів командир підрозділу.
'Війна нікого не омине': військовий емоційно висловився про мобілізацію з 25 років
Командир підрозділу прокоментував зниження мобілізаційного віку / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Рішення про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років є важливим кроком. Люди мають усвідомити, що війна нікого не омине, а 25 років - це свідомий вік для того, щоб брати участь у захисті країни. Про це заявив командир підрозділу 153-ї бригади Назарій Кішак в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми маємо розуміти, що 25 років - це доволі юний вік, але я вже у 21 служив у Маріуполі, і не можу сказати, що 25 років - це зашвидко. Це нормальний вік, коли можна вже підготувати себе до війни й брати участь у нашій обороні й знищенні ворога. Тобто25 - це свідомий вік. Але бажано, щоб спочатку мобілізувалися ті, хто ховається від мобілізації вже два роки", - сказав Кішак.

Командир наголосив, що в Україні є велика кількість людей від 35 років, яких можна мобілізувати, однак вони навіть не стали на облік. Проте Кішак підкреслив, що "для кожного свій час".

відео дня

За його словами, війни не вдасться нікому оминути. Кішак зазначив, що "нарешті держава почала наводити лад", оскільки є багато моментів, де під час мобілізації люди маніпулюють.

"Різко збільшилась кількість студентів 30-35 + з другою вищою освітою. Потрібно вносити правки в законопроєкт, щоб дозволяли відстрочку тільки тим людям, які матимуть першу вищу освіту, ані другу, третю чи четверту. Війна нікого не омине, ми маємо підготувати особовий склад, щоб знищувати ворога. Тому що росіяни не дадуть нам вільно жити в нашій країні", - додав військовий.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні зміни у законі

Нагадаємо, 2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон №9281, який знижує мобілізаційний вік українців з 27 до 25 років. Також були підписані законопроєкти про виплати сім'ям загиблих на війні та запровадження електронного кабінету військовозобов'язаних.

Водночас закон, підписаний президентом, не містить положень про електронні повістки для військовозобов'язаних. Заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко зазначила, що закон не передбачає електронного вручення повісток, а лише оновлення даних в електронному кабінеті.

Як повідомляв Главред, Росія готує мобілізацію 300 тисяч військових до 1 червня 2024 року. Однак Зеленський зауважжив, що Україна не планує мобілізувати 500 тисяч людей цього року.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні мобілізація в армію війна Росії та України
Реклама

Головне за день

У Ростові пролунала серія вибухів: спалахнула пожежа біля зернового терміналу

У Ростові пролунала серія вибухів: спалахнула пожежа біля зернового терміналу

20:35 Світ
"Іде боротьба за кожен будинок": комбат назвав ключову ціль РФ на Донеччині

"Іде боротьба за кожен будинок": комбат назвав ключову ціль РФ на Донеччині

19:59 Україна
2 градуси тепла, шалений вітер і дощі: в Україні буде найхолодніший день місяця

2 градуси тепла, шалений вітер і дощі: в Україні буде найхолодніший день місяця

19:41 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

Уже в Путіна на підписі: у Філіпа Кіркорова почалися серйозні проблеми 5962

Уже в Путіна на підписі: у Філіпа Кіркорова почалися серйозні проблеми

Чому в американських домівках немає пральних машин 5446

Чому в американських домівках немає пральних машин

Три смерті поспіль: дружина путініста Пєвцова занедбала себе і майже не виходить із дому 4985

Три смерті поспіль: дружина путініста Пєвцова занедбала себе і майже не виходить із дому

Обрюзглого і старого Цекало підловили на фото з молодою дружиною 4501

Обрюзглого і старого Цекало підловили на фото з молодою дружиною

Останні новини

21:02

Король Чарльз III виставив королеву Каміллу перед підданими в незвичному світлі

20:43

Як пробити дуже сильне засмічення в трубі: що робити, щоб вирішити проблему

20:35

У Ростові пролунала серія вибухів: спалахнула пожежа біля зернового терміналу

20:34

Як прибрати нагар зі сковороди зовні: легкий і робочий спосібВідео

19:59

"Іде боротьба за кожен будинок": комбат назвав ключову ціль РФ на Донеччині

Росія до літа в змозі зібрати сили і почати наступ на Київ – генерал РоманенкоРосія до літа в змозі зібрати сили і почати наступ на Київ – генерал Романенко
19:41

2 градуси тепла, шалений вітер і дощі: в Україні буде найхолодніший день місяця

19:10

Удар по виробництву "Шахедів", як кавова чашка холодної води у спекотний деньПогляд

18:57

Кусай лікті, Мурате: ексдружина Налчаджиоглу засвітилася в "бікіні помсти"

18:53

"Війна нікого не омине": військовий емоційно висловився про мобілізацію з 25 років

Реклама
18:46

Що не можна садити з капустою: прості, але дуже потрібні поради для дачниківВідео

18:43

Податок на авто: хто з українців зобов'язаний його сплачувати і коли

18:39

"Посилена оборона міста": Синєгубов розповів про загрозу РФ "захопити Харків"

18:19

Різко змінили ціни на основний елемент борщового набору: що сталося

17:40

Кулеба зробив гучну заяву щодо Patriot для України

17:32

"Знайшли з синцями на голові та наркотиками": у путініста Тіматі траур

17:24

Жорстокі бої під Мар'їнкою: відкрито збір на дрони для 206-го батальйону військ ТРО

17:15

"Знищені та на ремонті": у ГУР розповіли, скільки винищувачів залишилось у Росії

16:48

Макрон тисне на Байдена та Шольца: у WSJ розкрили їх позицію щодо РФ

16:46

Дзеркальна дата 04.04.2024: що не можна робити і як загадати бажання

16:39

Населені пункти "стерті вщент": офіцер розкрив тактику РФ на "гарячому" напрямку

Реклама
16:32

"Я не горда": Маша Єфросиніна назвала ціну, за яку дасть себе погладити

16:13

Навіщо в церкві дзвонять дзвони: їх використовують у 3 випадках

16:10

Навіть на повідомлення не відповідає: Вікторія Смеюха з "НЕАНГЕЛІВ" народила первістка

15:57

Лілія Ребрик змінила імідж після народження третьої дитиниВідео

15:57

Зеленський жорстко відповів на засудження Заходу на удари по російським НПЗ

15:53

Обсяг 188 млн євро: Фінляндія дасть новий пакет військової допомоги Україні

15:51

Важливий, але забутий: для чого потрібен "таємний" люк у пральній машиніВідео

15:48

Астаф'єва набрала 10 кілограмів і показала, що робить із ними

15:36

Що буде, якщо вас укусив кліщ: яка небезпека для життя

15:29

Хто з українців може завчасно піти на пенсію: поради чиновників

15:17

РФ готує нову хвилю мобілізації: Зеленський назвав дату і розкрив наміри Кремля

15:06

Три смерті поспіль: дружина путініста Пєвцова занедбала себе і майже не виходить із дому

14:45

В НАТО анонсували новий формат допомоги Україні: що він передбачає

14:36

Відома світська журналістка назвала "найзашкварнішу" українську зірку

14:17

"Провалий в Москве": з'явилася смішна пародія на скандальне інтерв'ю Повалій у РФ

14:05

Путін хоче насолити Заходу: Віталій Кулик – про легалізацію "Талібану" РосієюЕксклюзив

13:55

"Багато штурмових груп": українські військові розкрили важку ситуацію під Херсоном

13:54

Вона все знає: Ксенія Собчак поспілкувалася з Максимом Галкіним - деталі

13:42

Там "справжнє пекло": війська РФ прориваються до стратегічного міста - офіцер НГУ

12:47

"Завантажено 50 ракет": Гуменюк попередила про масований обстріл "Калібрами"

Реклама
12:46

Молода дружина старого Петросяна перейшла на мат і послала росіян

12:45

Чому в американських домівках немає пральних машин

12:39

Мокрий сніг і +6 градусів вдень: синоптик назвала дату серйозного похолодання

12:38

"Загроза ракетних та бомбових ударів": у ЗСУ попередили про атаку з боку Білорусі

12:29

Як зберегти молодість за допомогою одного продукту: дієтолог дала пораду

12:22

Є ризик краху лінії фронту: у Politico описали похмуру картину для України

12:16

Драматичний результат для України та Хорватії - букмекери про Євробачення-2024

12:11

Церковне свято 4 квітня: що заборонено робити у день преподобного Йосифа

11:58

"Удар неминучий": в ГУР розповіли, коли знищать Кримський міст

11:55

РФ націлилася на захоплення одного великого міста: генерал оцінив загрозу

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та город
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти