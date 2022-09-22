Мобілізація в РФ і "референдуми": Зеленський терміново зібрав Ставку

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський 22 вересня провів термінове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, були розглянуті важливі теми, включаючи мобілізацію в РФ та подальше просування ЗСУ.

У режимі відеозв'язку до засідання приєдналися:

командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський,

командувач військами Оперативного командування "Захід" Сергій Литвинов,

командувач військами Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.

Що обговорювали на ставці

розглянуто ймовірний характер дій противника в найближчий період;

проаналізували стан забезпечення сил оборони озброєнням та боєприпасами;

приділили особливу увагу крокам реагування на нові виклики, пов'язані з оголошенням країною-агресором мобілізації та підготовкою псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

Чим займається Ставка верховного головнокомандувача

Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.

У ставку входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.

Фейкові "референдуми" на окупованій території України

20 вересня окупаційна влада заявила, що так звані "референдуми" про входження до складу Росії пройдуть в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також у Херсонській області та на Запоріжжі з 23 по 27 вересня. "Парламент "так званої "ЛНР" проголосував за проведення "референдуму" про входження до складу країни-агресора РФ.

Глава так званої "ДНР" Денис Пушилін звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням якнайшвидше прийняти псевдореспубліку до складу РФ "у разі позитивного рішення за підсумками референдуму".

Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав плани РФ щодо "референдумів" шантажем і проявом страху, пов'язаного із загрозою розгрому армією України російських окупаційних військ. Єрмак підкреслив, що загрозу можна відбити тільки силою, і Київ вирішить це питання.

При цьому військовий експерт Петро Черник зазначив, що РФ після проведення так званих "референдумів" на окупованих районах Донбасу, Херсона та Запоріжжя може оголосити загальну мобілізацію. Однак Москва вже зазнає стратегічної поразки в Україні, і такі заходи тільки прискорять колапс російської держави.

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

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