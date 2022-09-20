"Доб'ють Путіна": Арестович передрік крах "референдумів" і мобілізації у РФ

У РФ відсутня інфраструктура для мобілізації, підкреслив Олексій Арестович.
"Референдуми" на захоплених РФ територіях України і мобілізація у РФ стануть фатальними для президента Росії Володимира Путіна, заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.
Він переконаний в тому, що нова ескалація "доб'є Путіна". Про це він написав у своєму Telegram.
"Управлінський і ресурсний апарат путінської РФ не потягнув попереднього рівня війни, а його ускладнення і розширення тим більше не потягне", - стверджує радник ОП.
На його думку, верхівка Кремля не розглядає варіант застосування ядерної зброї проти України: "Якщо ти збираєшся масово застосовувати ЯЗ, тобі не потрібна мобілізація".
"Найголовніше - нам (нецензурно, - ред.). Як воювали, так і будемо воювати, тільки зліше. Я довго думав: чи зважаться вони на цей ідіотизм у вигляді мобілізації/референдумів?..І вони, можливо, виправдають наші найкращі очікування. Це - величезний подарунок усім нам, скорочення війни мінімум на півроку-рік", - зазначив радник ОП.
Він звернув увагу на те, що в РФ відсутня інфраструктура для мобілізації - в першу чергу, необхідна кількість молодших командирів, щоб перетворити мобілізованих на подобу армії.
При цьому спостерігається вкрай низька боєздатність мобілізованих, в силу відсутності мотивації, а також наявність серед мобілізованих великої кількості прихованих супротивників війни.
"Тепер це будуть не просто люди, які ненавидять Путіна, а озброєні люди, які ненавидять Путіна", - зазначив Арестович.
Він додав, що "референдуми" на захоплених територіях України означають різку реакцію міжнародного співтовариства, посилення військової допомоги Україні, а також нові санкції проти РФ.
Нагадаємо, раніше Держдума Росії в цілому прийняла поправки до Кримінального кодексу. Там з'явилися поняття "мобілізація" і "воєнний час". Якщо військовий самовільно покине частину в період мобілізації, йому може загрожувати кримінальна відповідальність на строк до 10 років. Далі зміни має затвердити Рада Федерації.
Експерт Вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал США у відставці Бен Ходжес вважає, що РФ буде потрібно кілька місяців, поки нових солдатів екіпірують, навчать і підготують до відправки в бій.
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