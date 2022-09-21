У Зеленського назвали найкращу відповідь Заходу на російську ескалацію

Михайло Подоляк прокоментував ескалацію РФ / Колаж Офіс президента, УНІАН

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав про те, що буде найкращою відповіддю заходу на російську ескалацію.

Таким кроком буде поставка Україні необхідної для захисту зброї. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Ru-пропагандисти не соромляться своїх фантазій: якщо РФ стає на військові рейки, то не збирається зупинятися на Україні", - зазначив радник голови ОП.

Він додав: чи збудуться ці фантазії - вирішує тільки українська армія, захищаючи Європу.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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