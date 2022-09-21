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Мобілізація після "референдумів" призведе до колапсу РФ, Москва зазнає поразки в Україні – експерт

21 вересня 2022, 04:30

Росія може оголосити вогневий вплив на захоплені Донбас, Херсонщину і Запоріжчину, мовляв, посяганням на "свої" території, вважає Петро Черник.

ЗСУ війська РФ
Мобілізація у Росії не допоможе Москві у війні проти України - експерт/ Колаж ОК Південь, УНІАН

Країна-агресор Росія після проведення так званих "референдумів" на окупованих районах Донбасу, Херсонщини та Запоріжчини може оголосити загальну мобілізацію. Однак Москва вже зазнає стратегічної поразки в Україні, і такі заходи тільки прискорять колапс російської держави. Про це заявив військовий експерт Петро Черник.

Як повідомляє ТСН, він розповів про те, що після псевдореферендумів у Росії можуть зробити заяву, згідно з якою вогневий вплив на окуповані Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області є, мовляв, посяганням на "російські території".

Втім, якщо Москва дійсно піде на такий крок, це тільки прискорить колапс Російської Федерації.

"Таке (оголошення мобілізації в РФ) може статися. Треба розуміти, що ми повинні до цього бути готовими. Вони зазнають стратегічної поразки. Цим, мобілізацією, вони тільки прискорять свій колапс", - підкреслив Петро Черник.

Війна Росії проти України

Держдума Росії 20 вересня ухвалила зміни до Кримінального кодексу. Відтепер там з'явилися поняття "воєнний час" і "мобілізація". Самовільне залишення частини і добровільна здача в полон може призвести до позбавленням волі строком до 10 років.

Російські колаборанти та окупанти оголосили про так звані "референдуми" на захоплених районах Донбасу, Херсонщини та Запоріжчини.

Дані "заходи" спрямовані на анексію українських територій і заплановані на період з 23 по 27 вересня.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав плани РФ щодо "референдумів" шантажем і проявом страху, пов'язаного із загрозою розгрому армією України російських окупаційних військ.

Єрмак підкреслив, що загрозу можна відбити тільки силою, і Київ вирішити це питання.

Дивіться відео ТСН - плани РФ щодо референдумів приречені на провал

Інші новини:

новини Росії референдум мобілізація в армію війна Росії та України Петро Чернік
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