Мобілізація в армію: у ЗСУ назвали, кому повістки вручать у першу чергу

Генштаб ЗСУ визначає загальну чисельність особового складу, необхідного для комплектування підрозділів.

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У ЗСУ пояснили порядок мобілізації / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр

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Генштаб ЗСУ визначає загальну чисельність особового складу, необхідного для комплектування

У ЗСУ формують мобілізаційні плани, спираючись на реальні потреби

Розподіл мобілізаційних завдань будується на даних інформаційної платформи "Оберіг", у якій відображається чисельність військовозобов'язаних у кожному регіоні, розповіли в управлінні комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ.

Це дає змогу обласним територіальним центрам комплектування планувати мобілізацію, виходячи з фактичного кадрового ресурсу, закріпленого за конкретною територією, йдеться в матеріалі УП.

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Уточнюється, що Генштаб ЗСУ визначає загальну чисельність особового складу, необхідного для комплектування підрозділів.

Потім обласні ТЦК отримують мобілізаційні завдання і передають їх на рівень районів. А після цього районні ТЦК займаються складанням індивідуальних списків, розсилкою повісток, реєстрацією та оповіщенням.

Звертається увага на те, що Генеральний штаб ЗСУ формує мобілізаційні плани, спираючись на реальні потреби конкретних військових частин. При цьому враховуються їхні бойові втрати, завдання, штатна укомплектованість і поточна ситуація на фронті.

Зазначається, що виконання мобілізаційних завдань - це не просто службове завдання, а частина реалізації законодавства з питань військової служби та мобілізації. При цьому командири підрозділів зобов'язані контролювати виконання обов'язків військовослужбовцями.

Якщо військовий не виконує своїх обов'язків або робить це неналежним чином, командир має право зробити офіційне попередження або застосувати дисциплінарне стягнення.

/ Главред

Також за порушення законодавства, пов'язаного з мобілізацією та обороною, на працівників ТЦК можуть бути накладені адміністративні штрафи згідно зі статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Завдання з мобілізації формуються залежно від потреб конкретних військових частин, з урахуванням їхнього призначення, втрат, чисельного складу та оперативної обстановки. Планування мобілізації здійснює Генеральний штаб ЗСУ", - додали в командуванні Сухопутних військ.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13229, який дасть змогу громадянам віком від 60 років укладати контракт на службу в Силах оборони України.

Раніше повідомлялося, що військовозобов'язані громадяни України, які виїхали за кордон, все ще залишаються під дією українського законодавства про мобілізацію.

Напередодні стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я України отримало офіційний запит від Міністерства оборони та Командування Медичних сил ЗСУ щодо розбронювання окремих категорій медичних працівників.

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Що відомо про Сухопутні війська України? Сухопутні війська є головним носієм бойової могутності Збройних Сил незалежної Української держави. Це найчисленніший самостійний вид Збройних сил України, головний носій їх бойової могутності, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі. Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у складі Збройних Сил України на підставі Указу Президента України відповідно до статті 4 Закону України "Про Збройні Сили України" у 1996 році, передає Міноборони України.

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