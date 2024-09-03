Економічне бронювання можуть ввести цього року: Гетманцев назвав перешкоди

Це питання неможливо вирішити так, щоб не загострити соціальні суперечності в країні, тому обговорення затягується.

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Економічне бронювання можуть ввести цього року, каже Гетманцев/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Є ймовірність, що економічне бронювання від мобілізації можуть запровадити в Україні вже цього року. Проте це одне з найскладніших питань за останні роки, тому воно обговорюється так довго.

Про це сказав голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, повідомляє РБК-Україна. У відповідь на запитання, чи реально втілити це рішення у життя вже цього року, він відповів "Так".

У той же час він наголосив, що "це складне соціально-політичне рішення". За його словами, такий підхід розмежовує людей під час війни, а крім цього важливе питання сприйняття цього рішення військовими.

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Через соціальну чутливість питання економічного бронювання обговорюється так довго. Гетманцев вважає це одним з найскладніших питань за 5 років.

"Його неможливо вирішити так, щоб були усі задоволені. Багато є питань, які не можна так вирішити. Але це питання неможливо вирішити так, щоб не загострити соціальні суперечності в країні", – сказав він.

Економічне обґрунтування такого рішення

Гетманцев пояснив, що, згідно з підрахунками Міністерства фінансів, якщо запровадити економічне бронювання, то це дозволить щомісячно залучати в бюджет близько 8 млрд гривень. За його словами, це з урахуванням того, що більшість військовозобов’язаних, які сьогодні працюють і отримують зарплату менше 35 тисяч гривень, будуть отримувати по 35 тисяч.

Він переконаний, що критерій для бронювання у вигляді розміру "білої" зарплати повинен бути.

"Для будь-якого варіанту бронювання – чи то по всій економіці, чи то за окремими галузями, як це зараз робиться. Це сприятиме детінізації та виведенню зарплат з "тіні". І в цьому контексті – це правильне рішення", – сказав він.

Проте в той же час він зазначив, що не можна бути впевненими наперед, що можна розраховувати саме на таку суму надходжень до бюджету після впровадження економічного бронювання.

Хто такий Данило Гетманцев Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

Економічне бронювання від мобілізації/ Інфографіка: Главред

Можливість запровадження економічного бронювання – останні новини

Раніше в ОП пояснили, як має виглядати економічне бронювання. Питання економічного бронювання підняло хвилю обговорень серед українців. Представник Офісу президента пояснив, як його планують реалізувати на практиці.

Також раніше у ВР розказали про три варіанти економічного бронювання від мобілізації. Під час зустрічі, яку організував Комітет з питань економічного розвитку, було представлено три концепції економічного бронювання від мобілізації.

Наприкінці серпня в уряді підтвердили впровадження економічного бронювання й назвали критерії та дату. Наразі Міністерство економіки підтвердило продовження розробки критеріїв щодо економічного бронювання.

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