Мобілізація по лотереї: Милованова розкритикували у Мережі за ідею щодо призову

Ідея ексміністра економіки полягає в тому, щоб випадковим чином вибирати день і місяць, і люди, народжені в цю дату, будуть призвані до лав ЗСУ.

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Тимофій Миловнов проводитиме мобілізацію за допомогою лотереї / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Колишній міністр економіки Тимофій Милованов запропонував проводити мобілізацію в Україні шляхом проведення лотереї або жеребкування.

Ідея Милованова полягає в тому, щоб випадковим чином вибирати день і місяць, і люди, які народилися в цю дату, підлягатимуть призову до лав ЗСУ.

"Більшість моїх читачів пишуть, що правильний підхід до мобілізації - через лотерею або жеребкування. Держава випадково витягує день і місяць. Ті люди, які народилися в ці дні, мобілізуються, інші — ні. І так робиться для кожної хвилі мобілізації", - написав Милованов у Facebook.

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Кілька днів тому ексміністр нагадав, що мобілізацію за допомогою жеребкування або лотереї практикували в США, зокрма під час війни у В'єтнамі.

"Мене вразив підхід США. Довгий час у ХХ столітті вони вирішували, хто буде мобілізований через лотерею. Публічно, прозоро, витягувалися номери дня і місяця народження. Всі, хто народився в той день певного віку, мобілізовувалися. Так було в світові війни. Під час В'єтнаму мехнанізм був складніший, але теж, кого мобілізовувати, вибирали просто, прозоро і випадково", – зазначив Милованов.

При цьому він додав, що такий механізм вважався неефективним, оскільки таким чином могли мобілізувати, наприклад, провідного вченого або інженера, який розробляв важливу зброю.

Українці без захвату поставилися до цієї ідеї. Зокрема, одні користувачі сумнівалися в тому, що державі, яка проводить лотерею, можна довіряти, інші - пропонували за системою Милованова вибирати вибирати уряд і парламент.

Що пишуть у Мережі:

"Ідеальне рішення! А можна ще через стендап";

"Можна ще на картах таро";

"З державою грати в азартні ігри - це себе не поважати. Якщо сів грати з шулером, то програв з самого початку";

"Чудова ідея. Давайте наступного разу так само вибирати уряд і парламент. Гірше точно не буде";

"Чесна мобілізація - це коли більше воюють ті, у кого більші статки. Адже у них є стимул захищати свою власність. Щонайменше 20 бригад можна сформувати на чолі з представником еліти. Це і будуть елітні війська. І будуть набирати воїнів за контрактом";

"Окремі потішні війська сформує Квартал 95";

"Думаю, ніхто не повірить в те, що жеребкування буде чесним";

"Держава проводить цю лотерею. А рівень довіри до держави низький. Тому варіант, як у США, навряд чи буде у нас сприйнятливий. Утопія".

Керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук" Віктор Таран також прокоментував пропозицію Милованова провести лотерею серед українців, кому саме вирушати на службу, а кому - ні.

За його словами, українська влада повинна підвищувати соціальні гарантії для військових та їхніх сімей, а не проводити "лотереї" серед потенційних призовників.

Таран зазначив, що поки влада "шукає спосіб як приховати себе, близьке оточення і товстосумів від мобілізації Росія демонструє нову версію Ланцета, що працює за принципом "рою".

"Висновки, хто і як готує країну до непростого 2024 року, робіть самостійно", — додав військовий.

Мобілізація в Україні

25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію. Про основні зміни можна почитати в матеріалі: Електронні повістки, в ТЦК за 20 днів і обмеження: деталі законопроекту про мобілізацію.

Згідно з документом, в Україні можуть мобілізувати осіб з інвалідністю.

Також ми писали про те, які категорії чоловіків не підлягатимуть призову.

Омбудсмен виступив проти законопроекту про мобілізацію. Норми, які містяться в ньому, порушують саму Конституцію України, обмежуючи права людини.

У "Слузі народу" обіцяють, що законопроект про посилення мобілізації у початковому вигляді, який вже викликав хвилю критики з боку суспільства, розглядатися Верховною Радою не буде. Замість нього депутати готують "компромісний" варіант.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про мобілізацію 500 тисяч осіб. За словами президента, це серйозна цифра і підкреслив, що йому необхідно більше аргументів, щоб підтримати напрямок цієї мобілізації.

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