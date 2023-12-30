"Багато хайпу": в ОП анонсували зміни до скандального законопроєкту про мобілізацію

Законопроєкт про мобілізацію буде врегульовано, після чого буде проголосовано в Раді, впевнений Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк прокоментував підготовку законопроєкту про мобілізацію / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Facebook / М. Подоляк

Законопроєкт про мобілізацію виноситиметься на голосування Верховної Ради лише після обговорення та внесення змін, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Чи буде він (законопроєкт - ред.) у такому вигляді? Ні. Безумовно, для того і вноситься певний законопроєкт – для обговорення. Після того, як буде все враховано, будуть внесені відповідні зміни, ми отримаємо більш-менш оптимальний законопроєкт, який враховує, що у нас тривала, масштабна, інтенсивна війна, і РФ не буде десь там зупинятися, вона буде тиснути, поки не програє цю війну...", - підкреслив він в ефірі телемарафону.

Представник ОП зазначив, що незважаючи на те, що традиційно для України спочатку багато хейту, багато хайпу, цей законопроєкт буде обговорено і врегульовано так, щоб там були відповідні правильні нормативні позиції. Після цього він буде проголосований у парламенті.

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"Тому що той закон, який сьогодні використовується, не відповідає нинішнім реаліям. І тому це дуже добре, що на рівні Генерального штабу, Міністерства оборони, Міністерства фінансів або Кабміну в цілому, на рівні профільних комітетів Ради, на рівні експертного середовища відбувається дискусія. Це правильно", - сказав він.

За словами радника глави ОП, все суспільство має зрозуміти, що в Україні йде велика війна.

"Якщо Росія не програє цю війну, вона захоче встановити тут окупаційний режим з відповідними трагічними наслідками для десятків або сотень тисяч громадян України. Треба це усвідомити", - додав Подоляк.

Мобілізація в Україні

Раніше повідомлялося про те, що скандальний законопроєкт про мобілізацію доопрацюють. Зараз у питаннях мобілізації нічого не змінилося - мобілізація здійснюється планово.

Нагадаємо, що Зеленський розповів про мобілізацію 500 тисяч осіб. За словами президента, це серйозна цифра і підкреслив, що йому необхідно більше аргументів, щоб підтримати напрямок цієї мобілізації.

Кабмін розробляє правила на мобілізацію 500 тисяч військових. Арахамія повідомив, що уряд мав би внести законопроєкт про мобілізацію, над яким він працює на прохання військових.

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