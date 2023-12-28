"Не можемо перетворюватися на РФ": омбудсмен виступив проти законопроекту про мобілізацію

В Україні просувають новий законопроект про мобілізацію. Норми, які містяться в ньому, порушують саму Конституцію України, обмежуючи права людини. Про це в ефірі телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Омбудсмен планує офіційно висувати заперечення.
"У цьому законопроекті, на мій погляд, є норми, які суперечать Конституції. Я прямо буду про це писати, коли цей законопроект зайде офіційно на узгодження до мене. Це, я так розумію, буде відбуватися не на етапі підготовки на рівні Кабміну, а на етапі підготовки до розгляду в комітеті. Саме тому я чекаю офіційного направлення цього законопроекту до мене: ми (Офіс омбудсмена – ред.) ретельно будемо його вивчати і я буду робити свої заперечення", – сказав Лубинець.відео дня
Він обурений тим, що в новому законопроекті хочуть заборонити людям, які ухилилися від мобілізації, проводити операції з нерухомістю, управління особистим транспортом, використання грошових коштів. Лубінець заявив, що це є прямим порушенням Конституції, адже людина не може бути обмежена у своїх правах.
"Якщо людина офіційно володіє, наприклад, будинком, то не можемо ми на рівні закону заборонити йому продати цей будинок або купити інший. Це буде прямо суперечити Конституції. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану, але ці права не можуть бути обмежені до нескінченності", – пояснив Лубінець.
Омбудсмен додав, що з таким законопроектом Україна ставатиме схожою на РФ і припинить бути правовою державою.
"Ми не можемо дійти до того ж стану, що воюючи проти Російської Федерації, перетворимося на щось, схоже на Російську Федерацію, коли у нас не будуть діяти ні закони, ні норми, а Конституція перетвориться прямо на папірець", – підсумував Лубінець.
Мобілізація в Україні 2024
Нагадаємо, Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект щодо мобілізації. Згідно з документом, пропонується знизити призовний вік до 25 років, посилити "заходи" щодо ухилянтів (наприклад, заборона на видачу кредитів, отримання /продовження закордонного паспорта та паспорта громадянина України) та розширити обов'язки поліції - правоохоронці також зможуть вручати військовозобов'язаним повістки.
Згідно з документом, зміни торкнуться навіть категорії людей, яких можуть мобілізувати. Так, наприклад, після підписання цього законопроекту, в Україні зможуть мобілізувати осіб з інвалідністю.
Також ми писали про те, які категорії чоловіків не підлягатимуть призову.
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