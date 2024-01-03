'Лікарські комісії': експерт розповів, коли будуть мобілізувати 'обмежено придатних'

Мусієнко пояснив, придатність до служби встановлюється відповідно до постанов Кабінету міністрів.

https://glavred.net/ukraine/vrachebnye-komissii-ekspert-rasskazal-kogda-budut-mobilizovat-ogranichenno-godnyh-10530122.html Посилання скопійоване

Мусієнко розповів про мобілізацію в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ТСН

В інтервʼю Главреду керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко відреагував на заяву Залужного про те, що новим законом прибирають поняття "обмежено придатний", і придатність визначатимуть безпосередньо лікарські комісії. Мусієнко розповів, за яким принципом тут можуть діяти ВЛК, і чи не стане це в майбутньому новим приводом для корупції.

"Ризики корупції будуть присутніми завжди, незалежно від того, чи має людина інвалідність. Досить часто на військово-лікарські комісії нарікають, що вони визнають людей із хронічними захворюваннями придатними чи обмежено придатними. Нарікання будуть і надалі, відтак потрібно забезпечити контроль за діяльністю ВЛК не тільки через можливі хабарі відносно тих, хто дійсно придатний і може нести військову службу, а й щодо тих, кого вони можуть визнавати придатними", - зазначив експерт.

Він вважає, що придатність до служби встановлюється відповідно до постанов Кабінету міністрів та наказів Міноборони та Міністерства охорони здоровʼя.

відео дня

"Закон не може передбачити всіх випадків - це буде визначатися переліком захворювань, травм які підпадають під придатність або непридатність. Поки що такий перелік конкретно не сформований законом так точно, але якщо така норма буде ухвалена законодавчо, то на виконання цієї законодавчої норми потрібно буде ухвалити і зміни відповідних постанов Кабміну і наказів МОЗ. Поки не буде документа, мобілізація триватиме відповідно до чинних підзаконних актів, які містять термін "обмежено придатний", - пояснив Мусієнко.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що Кабмін розробляє правила на мобілізацію 500 тисяч військових. Депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія наголосив, що парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті.

ЗСУ хочуть розширити категорії громадян для мобілізації. Роман Горбач розповів, що у ЗСУ планують розширити коло осіб для трьох категорій, кого можуть призвати до війська під час мобілізації.

Омбудсмен виступив проти законопроекту про мобілізацію. В Україні просувають новий законопроект про мобілізацію. Норми, які містяться в ньому, порушують саму Конституцію України, обмежуючи права людини, вважає Лубінець.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.