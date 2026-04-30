Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжено - названо терміни

В Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до початку серпня 2026 року.

Мобілізація та воєнний стан в Україні - Зеленський підписав закони

Зеленський продовжив термін діє воєнного стану та мобілізації в Україні

Режим воєнного стану та мобілізації в Україні буде діяти до 2 серпня 2026 року

Сьогодні, 30 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на три місяці. Про це йдеться у картці законопроєктів № 15197 та № 15198 на сайті Верховної Ради України.

Ці документи передбачають затвердження указів президента від 27 квітня 2026 року.

Відповідно до законопроєктів №15197 і №15198, дію воєнного стану та загальної мобілізації пропонують продовжити з 4 травня 2026 року ще на 90 днів.

Зокрема, законопроєкт №15197 стосується указу №342/2026 про продовження воєнного стану, який після ухвалення парламентом має бути негайно оприлюднений і набрати чинності з моменту публікації.ї

Своєю чергою, законопроєкт №15198 передбачає затвердження указу №343/2026 щодо продовження строку загальної мобілізації, який має набути чинності з 4 травня.

Таким чином дію воєнного стану та загальної мобілізації продовжено до 2 серпня 2026 року.

Раніше Верховна Рада схвалила відповідні законопроєкти, підтримавши рішення президента 315 та 304 голосами відповідно.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 27 квітня до Верховної Ради України внесли законопроєкти, які передбачають затвердження указів про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Водночас питання зниження мобілізаційного віку розглядається як потенційно ефективне, однак потребує обережного та зваженого підходу, зазначив військовий журналіст і колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Також наголошується, що тривале перебування військових на позиціях без належного відпочинку негативно впливає на їхню ефективність, тому служба має мати чітко визначені строки, орієнтовно 2–3 роки. Про це заявила військовий омбудсмен Ольга Решетилова.

Про джерело: Верховна Рада України Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

