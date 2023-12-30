Мобілізація 500 тисяч: українцям назвали нові правила призову на службу в армію

Мобілізацію необхідно вивести за дужки репресій, переконаний Олександр Мусієнко.

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Олександр Мусієнко оцінив перспективи мобілізації в Україні / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

Перспективи мобілізації в Україні додатково 500 тисяч військовозобов'язаних прокоментував керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Закон повинен цьому сприяти. Ми бачимо в ньому багато обмежуючих елементів, але також повинні бути і заохочувальні. Ми повинні вивести мобілізацію за дужки репресій, тому що це, врешті-решт, почесний обов'язок захисту країни", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що для цього держава, крім санкцій за невиконання мобілізації, має запропонувати відповідні заохочувальні заходи:

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соціальний пакет;

високу зарплату;

гарантування виплат;

можливість вибору бригад і місця служби;

висококваліфіковану підготовку;

забезпечення всім необхідним для виживання військових.

"Адже саме це сьогодні і є найбільшим страхом людей, які підлягають мобілізації – вони бояться, що їх не підготують і кинуть у важкі бойові умови", - пояснив він.

Співрозмовник упевнений в тому, що ці питання треба зняти і новий закон повинен цьому сприяти.

"Мобілізація 400-500 тисяч, якщо і буде, то не одномоментно (тим більше, що головнокомандувач зазначив, що ЗСУ з таким запитом не зверталися). Мобілізувати стільки людей відразу - нереально, тому це буде поступовий процес. І не факт, що це буде 400-500 тисяч", - додав Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Мобілізація в Україні

Раніше повідомлялося про те, що скандальний законопроект про мобілізацію доопрацюють. Зараз у питаннях мобілізації нічого не змінилося - мобілізація здійснюється планово.

Нагадаємо, що Зеленський розповів про мобілізацію 500 тисяч осіб. За словами президента, це серйозна цифра і підкреслив, що йому необхідно більше аргументів, щоб підтримати напрямок цієї мобілізації.

Кабмін розробляє правила на мобілізацію 500 тисяч військових. Арахамія повідомив, що уряд мав би внести законопроект про мобілізацію, над яким він працює на прохання військових.

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