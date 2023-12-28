Законопроєкт про мобілізацію доопрацюють: у ЗСУ пояснили, що необхідно зробити чоловікам у ТЦК

Наразі в питаннях мобілізації нічого не змінилось - мобілізація здійснюється планово.

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Законопроєкт про мобілізацію буде допрацьовуватися / колаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодний Яр, ТСН

Начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію буде допрацьовуватися.

"На даний момент є законопроєкт, який буде допрацьовуватися. Я вам можу сказати, як це працює все зараз: зараз нічого не змінилось. Тобто всі, хто ще не оновив свої дані в ТЦК та СП, мають це зробити. Треба з’явитися та актуалізувати свої дані", - зазначив Фітьо в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Також військовий наголосив, що наразі в питаннях мобілізації нічого не змінилось - мобілізація здійснюється планово.

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"Призовний вік військовозобов'язаних громадян - 18-60 років, зараз по мобілізації в Збройні сили від 27 років беруть, якщо немає причин для отримання відстрочки. Поки що ніяких змін, все як працювало, так і працює. Мобілізація здійснюється планово", - додав начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Мобілізація в Україні: що відомо

Нагадаємо, що Зеленський розповів про мобілізацію 500 тисяч осіб. За словами президента, це серйозна цифра та наголосив, що йому необхідно більше аргументів, щоб підтримати напрямок цієї мобілізації.

Кабмін розробляє правила на мобілізацію 500 тисяч військових. Арахамія повідомив, що уряд мав би внести законопроект щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

Омбудсмен виступив проти законопроекту про мобілізацію. В Україні просувають новий законопроект про мобілізацію. Норми, які містяться в ньому, порушують саму Конституцію України, обмежуючи права людини, вважає Лубінець.

ЗСУ хочуть розширити категорії громадян для мобілізації. Горбач розповів, що у ЗСУ планують розширити ще на три категорії, кого можуть призвати до війська під час мобілізації.

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