Били по скупченню людей: РФ вдарила по центру Вовчанська з РСЗВ, є жертви

Росіяни навмисно цілилися в скупчення людей, повідомили в Національній поліції.

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РФ вдарила по Харківщині / Колаж: Главред, Фото: Facebook/police.kharkov, Facebook / С. Болвинов

Російські загарбники завдали удару по Вовчанську на Харківщині, в результаті чого загинула жінка. Поранення отримала ще одна жінка.

"Близько 10 години стався ворожий обстріл (попередньо з РСЗВ) Вовчанська в Чугуївському районі. На жаль, 66-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні", - повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Також на місці надається медична допомога 63-річній місцевій жительці. В результаті обстрілу загорівся автомобіль.

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Подробиці ударів РФ по Харківщині

Як відзначив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвинов, росіяни навмисно цілилися в скупчення людей.

За його словами, окупанти прицільно вдарили по центру Вовчанська. Під ворожою атакою опинилося місце, де благодійники годували людей.

"Ворог цілився в скупчення людей, саме на тому місці біля супермаркету вранці роздавали безкоштовну їжу", – повідомив він.

При цьому російські окупаційні війська обстріляли село Глушківка Куп'янського району Харківської області, внаслідок обстрілу поранено жінку, пошкоджено будинки.

"В результаті авіаудару пошкоджені будинки, є витік газу... За попередніми даними, поранена жінка", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місце події виїхала слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст.438 Кримінального кодексу України).

Раніше повідомлялося про те, що росіяни атакували Харківщину "шахедами". Російські окупанти атакували об'єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бійці ДПСУ дійшли до кордону з РФ і підняли прапор України на Харківщині. Українські захисники зайшли в населений пункт Тополі, який розташований біля кордону з Росією.

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