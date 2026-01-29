Багато військових - на щиті: Україна повернула тіла загиблих воїнів

В Україну повернули 1000 тіл. Російська сторона стверджує, що це тіла саме українських загиблих військових.

Україна повернула тіла загиблих військових

Україна провела репатріаційні заходи

В Україну повернули 1000 тіл загиблих військових

Україна повернула 1000 тіл загиблих військових. Це відбулося в рамках репатріаційних заходів. Російська сторона стверджує, що це тіла українських захисників. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

"Слідчими правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ України будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих", - йдеться у повідомленні. відео дня

Здійсненням перевезення репатрійованих загиблих займався особовий склад структур цивільно-військового співробітництва ЗСУ та Об'єднаного центру забезпечення заходів ЦВС ЗСУ. Вони також організовують передачу тіл полеглих воїнів правоохоронцям.

Повернення полонених з РФ - думка експерта

В інтерв'ю Главреду голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан розповів чи очікуються зрушення у питанні повернення українських полонених з РФ.

Він вважає, що після призначення Кирила Буданова на посаду керівника Офісу президента України, питання повернення українців з полону буде одним із головних.

"Йдеться не лише про військовополонених, а й про українських дітей. Це питання не сходить із порядку денного. Тому будуть задіяні всі ресурси, всі зв’язки і всі можливості для того, щоб повернути всіх українців додому", - сказав Сергій Кузан.

Повернення тіл у рамках репатріації - останні новини

Раніше, як писав Главред, Україна повернула країні-агресору Росії кілька тіл, які були передані в рамках репатріації, тому що експертизи показали, що вони належали російській стороні.

18 вересня в Україну з Росії повернули тіла ще тисячі загиблих громадян.

20 листопада стало відомо про те, що росіяни передали Україні ще 1000 тіл. Заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Коордштабу, СБУ, ЗСУ та інших державних установ.

Про джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.

