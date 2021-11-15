Зеленський та Єрмак не скасовували спецоперацію по "вагнерівцям", ні до чого і Порошенко - ТСК

З'явилися висновки тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у справі "вагнерівців" / КДБ Білорусь

Голова ТСК і нардеп від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що президент України Володимир Зеленський не скасовував операцію по затриманню вагнерівців, а у глави його офісу Андрія Єрмака немає відповідних повноважень.

За словами чиновниці, про це свідчить проміжний висновок парламентської ТСК.

"ТСК не знайшла підтвердження того, що президент України давав особисті розпорядження керівнику ГУР МОУ відстрочити Активний Захід (спецоперацію про переміщення "вагнерівців" - ред.), це засвідчують усі свідчення заслуханих осіб. Також встановлено, що керівник ОПУ (Андрій Єрмак - ред.) – не має повноважень давати розпорядження керівнику ГУР МОУ щодо відстрочки будь-якого розвідувального заходу", - передає слова Безуглої "УП".

Інформацію про вагнерівців Україна не "зливала"

Нардеп також зазначила, що міністр оборони може санкціонувати певні дії в рамках спецоперації, але тільки в частині, що стосується додаткового залучення Збройних сил України, і не може санкціонувати або управляти ходом спецоперації в цілому. Також в ТСК не знайшли підтверджень витоку інформації про спецоперацію з українського боку.

Однією з причин зриву активного заходу" ТСК називає роботу білоруських спецслужб в умовах "посиленого контррозвідувального режиму" напередодні президентських виборів.

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Операція із затримання вагнерівців: що ще з'ясувала ТСК

Спецоперація з документування осіб, які могли мати відношення до російських ПВК і брати участь у бойових діях на сході України, тривала з першої половини 2018 року по липень 2020 року ,

, За легендою, ПВК "Мар" набирала осіб для охорони нафтових об'єктів у Сирії та Лівані. За цей час ГУР МОУ було провело близько 2 тисяч співбесід з потенційними учасниками бойових дій, з яких відібрали близько 500 осіб, що представляли оперативний інтерес, і з яких ідентифікували 396 осіб,

Спочатку найманців не збиралися переміщати - тільки виманювали інформацію і документи,

На початку липня 2020 року ГУР МОУ передало інформацію про спецоперацію СБУ,

Тоді ж на одній із зустрічей між ГУР МОУ і СБУ було запропоновано організувати контрольоване переміщення 33 осіб, відібраних з 396 ідентифікованих осіб з території РФ в країну, де цих людей могли офіційно затримати,

Ця спецоперація розпочалася наприкінці червня 2020 року, тому комісія дійшла висновку, що п'ятий президент України Петро Порошенко не міг санкціонувати заходи щодо затримання "вагнерівців" ,

, До спецоперації не залучали іноземні спецслужби - всі заходи здійснювали українські розвідувальні та контррозвідувальні органи,

В Україні готували кілька планів для затримання "вагнерівців",

ТСК має дані, що свідчать про те, що відбулася відстрочка спецоперації з 25 липня на 30 липня, проте хто прийняв таке рішення – невідомо.

Нагадаємо, 29 липня білоруські правоохоронці зробили заяву про затримання на території Білорусі групи бойовиків приватної військової компанії Вагнера. Їх звинуватили в спробі дестабілізації ситуації напередодні президентських виборів в країні.

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 затриманих під Мінськом бойовиків приватної військової компанії Вагнера.

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