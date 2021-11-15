УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зеленський та Єрмак не скасовували спецоперацію по "вагнерівцям", ні до чого і Порошенко - ТСК

15 листопада 2021, 16:31

Глава ТСК Мар'яна Безугла озвучила проміжні підсумки розслідування.

Вагнеровцы
З'явилися висновки тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у справі "вагнерівців" / КДБ Білорусь

Голова ТСК і нардеп від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що президент України Володимир Зеленський не скасовував операцію по затриманню вагнерівців, а у глави його офісу Андрія Єрмака немає відповідних повноважень.

За словами чиновниці, про це свідчить проміжний висновок парламентської ТСК.

"ТСК не знайшла підтвердження того, що президент України давав особисті розпорядження керівнику ГУР МОУ відстрочити Активний Захід (спецоперацію про переміщення "вагнерівців" - ред.), це засвідчують усі свідчення заслуханих осіб. Також встановлено, що керівник ОПУ (Андрій Єрмак - ред.) – не має повноважень давати розпорядження керівнику ГУР МОУ щодо відстрочки будь-якого розвідувального заходу", - передає слова Безуглої "УП".

Інформацію про вагнерівців Україна не "зливала"

Нардеп також зазначила, що міністр оборони може санкціонувати певні дії в рамках спецоперації, але тільки в частині, що стосується додаткового залучення Збройних сил України, і не може санкціонувати або управляти ходом спецоперації в цілому. Також в ТСК не знайшли підтверджень витоку інформації про спецоперацію з українського боку.

Однією з причин зриву активного заходу" ТСК називає роботу білоруських спецслужб в умовах "посиленого контррозвідувального режиму" напередодні президентських виборів.

Реклама

Операція із затримання вагнерівців: що ще з'ясувала ТСК

  • Спецоперація з документування осіб, які могли мати відношення до російських ПВК і брати участь у бойових діях на сході України, тривала з першої половини 2018 року по липень 2020 року,
  • За легендою, ПВК "Мар" набирала осіб для охорони нафтових об'єктів у Сирії та Лівані. За цей час ГУР МОУ було провело близько 2 тисяч співбесід з потенційними учасниками бойових дій, з яких відібрали близько 500 осіб, що представляли оперативний інтерес, і з яких ідентифікували 396 осіб,
  • Спочатку найманців не збиралися переміщати - тільки виманювали інформацію і документи,
  • На початку липня 2020 року ГУР МОУ передало інформацію про спецоперацію СБУ,
  • Тоді ж на одній із зустрічей між ГУР МОУ і СБУ було запропоновано організувати контрольоване переміщення 33 осіб, відібраних з 396 ідентифікованих осіб з території РФ в країну, де цих людей могли офіційно затримати,
  • Ця спецоперація розпочалася наприкінці червня 2020 року, тому комісія дійшла висновку, що п'ятий президент України Петро Порошенко не міг санкціонувати заходи щодо затримання "вагнерівців",
  • До спецоперації не залучали іноземні спецслужби - всі заходи здійснювали українські розвідувальні та контррозвідувальні органи,
  • В Україні готували кілька планів для затримання "вагнерівців",
  • ТСК має дані, що свідчать про те, що відбулася відстрочка спецоперації з 25 липня на 30 липня, проте хто прийняв таке рішення – невідомо.

Нагадаємо, 29 липня білоруські правоохоронці зробили заяву про затримання на території Білорусі групи бойовиків приватної військової компанії Вагнера. Їх звинуватили в спробі дестабілізації ситуації напередодні президентських виборів в країні.

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 затриманих під Мінськом бойовиків приватної військової компанії Вагнера.

Більше новин на тему:

Автор: Сергій Кущ
viber
ПВК Вагнер Мар'яна Безугла
Зараз ви переглядаєте новину «Зеленський та Єрмак не скасовували спецоперацію по "вагнерівцям", ні до чого і Порошенко - ТСК». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні 13 листопада 2021: у Скорпіонів небезпечний день, у Терезів - удача в любовіГороскоп на сьогодні 13 листопада 2021: у Скорпіонів небезпечний день, у Терезів - удача в любові Найсмачніший і корисний омлет на сніданок: готувати всього 7 хвилинНайсмачніший і корисний омлет на сніданок: готувати всього 7 хвилин День доброти 2021 в Україні: красиві картинки і душевні привітанняДень доброти 2021 в Україні: красиві картинки і душевні привітання Дивна витівка у Міністерстві оборониДивна витівка у Міністерстві оборони Путін пожертвував Лукашенком заради своїх забаганок у ЄвропіПутін пожертвував Лукашенком заради своїх забаганок у Європі
16:31

Зеленський та Єрмак не скасовували спецоперацію по "вагнерівцям", ні до чого і Порошенко - ТСК

16:07

Якщо між Заходом і РФ вибухне війна, Москва може відрізати країни Балтії від НАТО - генерал СШАВідео

15:56

Тарифи на електроенергію в Україні різко злетятьВідео

15:54

УЗ оновлюється у рамках програми Зеленського: у 2022 році компанія збудує 50 вагонів-зерновозів

15:46

"Вставай, Донбас": львівський студент постить радянські прапори та називає націоналістів "тваринами"Відео

Реклама
15:38

У МОЗ заспокоїли: в Україні немає підтверджених випадків смертей через COVID-вакцинаціюВідео

15:28

Відомому рок-музиканту вистрілили в обличчя в Москві

15:28

Любовний гороскоп на тиждень 15-21 листопада: несприятливі дні для весілля або удача в коханніВідео

15:23

Від ПЦР-тесту до одужання: лікар розкрив алгоритм дій при коронавірусі

15:12

В Україні незабаром подорожчає хліб, а його якість погіршитьсяВідео

14:58

Тарифи накрутять: українців змусять розщедритися за послуги інтернет-провайдерівВідео

14:50

Атака мігрантів на кордони України і вторгнення РФ: в НАТО попередили Київ про небезпечний сценарійВідео

14:44

В Україні напередодні новорічних свят злетять ціни на найпопулярніший фруктВідео

14:41

За яких умов в Україні забирають субсидію: чиновники дали відповідь

14:34

Смачний рулет на Новий рік 2022: готувати всього 20 хвилинВідео

14:31

Денис Казанський. Брехня Путіна, якій вже ніхто не віритьВідеоблоги

14:27

Зв'язали та заклеїли рот: на Полтавщині вихователі знущалися з дитини в дитсадку

14:25

Світлана Лобода в бікіні засвітила свою "робочу сторону"

14:20

Батьком майбутньої дитини 11-річної дівчинки на Закарпатті виявився 46-річний чоловік

14:13

"Бравіссімо": український коментатор емоційно відреагував на автогол Росії в матчі з ХорватієюВідео

Реклама
14:07

Лікар розповів, чи можна зміцнити імунітет сном і харчуванням

14:07

Любовний гороскоп на 2022 рік: в якому місяці знаки Зодіаку зможуть зустріти свою долю в рік Тигра

13:59

Дуже небезпечна: чому не можна тримати фіалку в будинкуВідео

13:54

Кремль планує розширити агресію: генерал США пояснив, як дати відсіч РФВідео

13:47

На кордоні Польщі та Білорусі чути стрілянину: Варшава заявила про провокації МінськаВідео

13:28

"З днем народження, кума" в прозі і своїми словами, прикольні картинки до свята

13:18

На Заході спецслужби попередили про "високу ймовірність" вторгнення РФ в Україну - Financial TimesВідео

13:00

Гороскоп на завтра 16 листопада 2021: Овнам - інтриги, Дівам - віщі сниВідео

12:59

Літаками на Німеччину: Лукашенко розповів, як "вирішує" проблему з мігрантами на кордоніВідео

12:58

Прем’єра на 1+1: сьогодні глядачі побачать перші серії комедійного детективу Джек & ЛондонВідео

12:57

Як врятуватися від небезпечного штаму Дельта: Комаровський дав просту порадуВідео

12:54

"Далі нам відступати нікуди": Лукашенко вибухнув погрозами на адресу ЄС через санкції щодо мігрантівВідео

12:43

Вдарять морози до -11°: Україну накриє різке похолодання зі снігомВідео

12:31

"Танцювала в одних мотузочках": лікар із Запоріжжя на ТБ виконала відвертий танець на пілоніВідео

12:13

Зламані огорожі, тиснява та водомети: мігранти почали штурм польсько-білоруського кордонуВідео

11:59

Фронтмен Maneskin Даміано Давид в шкіряних трусах і панчохах в сітку вийшов на червону доріжку

11:58

Атака нелегалів: в ЄС дали зелене світло новим санкціям проти режиму ЛукашенкаВідео

11:48

Загорівся та впав з чотириметрової висоти: в Одесі рятують хлопця, який хотів ефектне фотоВідео

11:47

Місячне затемнення 19 листопада: астролог розповів, який ритуал на удачу слід провестиВідео

11:46

Українці самі фіксуватимуть порушення ПДР на дорогах: у МВС розкрили деталіВідео

Реклама
11:46

2022 - рік якої тварини за східним календарем і в чому його зустрічати

11:44

Найгарніший синій новорічний манікюр 2022, від якого складно відірвати поглядФото

11:43

Україна проходить пік COVID-19, але вірус ще не переможено: Ляшко закликав збільшити темпи вакцинаціїВідео

11:28

Птахофабрики закриваються, яйця продають по 45-50 гривень: експерти пояснили чому дико зростають ціни

11:21

У Луцьку п'яний водій збив на смерть священника, якого відлучили від церкви

11:20

Психічні відхилення кремлівських маразматів явно вийшли за межіПогляд

11:17

Київ та чотири області "потонуть" у снігу: синоптики назвали дату похолодання

11:12

Гола та мокра Зарицька показала гарячі результати свого схуднення

11:06

Найсмачніша і швидка закуска: піца за 10 хвилинВідео

10:58

Підвищення пенсій у 2021 році: у Мінсоцполітики розповіли, кому чекати надбавкиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти