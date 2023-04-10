Молодшому 19 років: з російського полону в Україну повернулися 100 військових

Єрмак додав, що деякі військові отримали серйозні поранення і мають захворювання.

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Полонені українські військові / t.me/ermaka2022/2414, t.me/dashazarivna/639

Сьогодні, 10 квітня, в Україну повернулися з російського полону 100 військовослужбовців.

Як повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram, серед військових - захисники Маріуполя, "Азовсталі" та Гостомеля.

"Нам вдалося провести черговий великий обмін полоненими. Повертаємо додому 100 наших людей - це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Серед них є захисники Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля", - повідомив він.

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Єрмак додав, що деякі військові отримали серйозні поранення і мають захворювання.

"Зробимо все необхідне, щоб кожен з них отримав всю необхідну допомогу", - підкреслив він.

Глава Офісу президента додав, що Україна поверне всіх українських полонених додому.

"Особливо радий повідомити чудову новину про обмін родичам звільнених з полону людей. Вони довго чекали своїх чоловіків, жінок, батьків вдома. Очікування - це завжди дуже складний і нервовий процес. Наші - будинки. І ми повернемо всіх. Тому що люди - головна цінність України", - підкреслив Єрмак.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що з російського полону повернулися 80 захисників і 20 захисниць.

"Серед них дев'ять - офіцери, решта - представники рядового і сержантського складу. Цього разу вдалося звільнити 24 нацгвардійців, 22 прикордонника, 22 представника Військово-Морських сил, 21 військовослужбовця ЗСУ та 11 тероборонців", - йдеться в повідомленні штабу в Telegram.

При цьому наголошується, що звільнені військові брали участь у боях на Херсонському, Харківському, Донецькому, Київському, Запорізькому та Сумському напрямках. Серед наших героїв-захисники Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС.

"Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або піддавалися тортурам. Наймолодшому зі звільнених захисників 19 років", - заявили в штабі.

Обмін полоненими між Україною та окупантами

На даний момент найбільший і резонансний обмін полоненими відбувся 21 вересня минулого року. Тоді з катівень ворогів вдалося повернути 215 захисників України - в тому числі бійців, які захищали обложений Маріуполь.

Пізніше тодішній в.о. керівника Служби безпеки України Василь Малюк заявив - 200 осіб обміняли на скандального політика Віктора Медведчука - кума російського диктатора Володимира Путіна. Ця новина викликала вкрай люту реакцію в тамтешніх шовіністично імперських колах.

Як пізніше стверджував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк - російський мільярдер Роман Абрамович брав участь у переговорах між Україною та Росією щодо обміну військовополоненими.

"Безумовно, Абрамович брав участь як модератор процесу. Тобто він те саме робив, що на перших турах переговорного політичного процесу", - заявив він.

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