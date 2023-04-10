Молодшому 19 років: з російського полону в Україну повернулися 100 військових

Сьогодні, 10 квітня, в Україну повернулися з російського полону 100 військовослужбовців.
Як повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram, серед військових - захисники Маріуполя, "Азовсталі" та Гостомеля.
"Нам вдалося провести черговий великий обмін полоненими. Повертаємо додому 100 наших людей - це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Серед них є захисники Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля", - повідомив він.
Єрмак додав, що деякі військові отримали серйозні поранення і мають захворювання.
"Зробимо все необхідне, щоб кожен з них отримав всю необхідну допомогу", - підкреслив він.
Глава Офісу президента додав, що Україна поверне всіх українських полонених додому.
"Особливо радий повідомити чудову новину про обмін родичам звільнених з полону людей. Вони довго чекали своїх чоловіків, жінок, батьків вдома. Очікування - це завжди дуже складний і нервовий процес. Наші - будинки. І ми повернемо всіх. Тому що люди - головна цінність України", - підкреслив Єрмак.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що з російського полону повернулися 80 захисників і 20 захисниць.
"Серед них дев'ять - офіцери, решта - представники рядового і сержантського складу. Цього разу вдалося звільнити 24 нацгвардійців, 22 прикордонника, 22 представника Військово-Морських сил, 21 військовослужбовця ЗСУ та 11 тероборонців", - йдеться в повідомленні штабу в Telegram.
При цьому наголошується, що звільнені військові брали участь у боях на Херсонському, Харківському, Донецькому, Київському, Запорізькому та Сумському напрямках. Серед наших героїв-захисники Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС.
"Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або піддавалися тортурам. Наймолодшому зі звільнених захисників 19 років", - заявили в штабі.
Обмін полоненими між Україною та окупантами
На даний момент найбільший і резонансний обмін полоненими відбувся 21 вересня минулого року. Тоді з катівень ворогів вдалося повернути 215 захисників України - в тому числі бійців, які захищали обложений Маріуполь.
Пізніше тодішній в.о. керівника Служби безпеки України Василь Малюк заявив - 200 осіб обміняли на скандального політика Віктора Медведчука - кума російського диктатора Володимира Путіна. Ця новина викликала вкрай люту реакцію в тамтешніх шовіністично імперських колах.
Як пізніше стверджував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк - російський мільярдер Роман Абрамович брав участь у переговорах між Україною та Росією щодо обміну військовополоненими.
"Безумовно, Абрамович брав участь як модератор процесу. Тобто він те саме робив, що на перших турах переговорного політичного процесу", - заявив він.
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