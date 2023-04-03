П'ятеро тяжкопоранених: Україна повернула з російського полону ще 12 українців

Україна розраховує на посилення тиску світової спільноти на Росію з приводу виконання ним Женевських конвенцій.

Обмін полоненими / t.me/Koord_shtab/775

3 квітня Україна повернула з російського полону 12 українців. 10 військовослужбовців Збройних сил України та двоє цивільних.

Як повідомляє в Telegram Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, п'ятеро українських військових поранені.

Зазначається, що ще 24 березня українська сторона також передала Москві п'ятьох поранених окупантів, які перебувають на лікуванні.

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"Ми передали частину полонених, які, враховуючи їх важкий стан, підлягають репатріації - це пряма норма з Женевських конвенцій, ратифікованих Україною", - підкреслили в штабі.

Як зазначив керівник Робочої групи координаційного штабу із взаємодії зі ЗМІ та родичами Захисників України Андрій Юсов, Україна розраховує на посилення тиску світової спільноти на Росію з приводу виконання ним Женевських конвенцій.

Обмін полоненими між Україною та окупантами

На даний момент найбільший і резонансний обмін полоненими відбувся 21 вересня минулого року. Тоді з катівень ворогів вдалося повернути 215 Захисників України - в тому числі бійців, які захищали обложений Маріуполь.

Пізніше тодішній в. о. керівника Служби безпеки України Василь Малюк заявив - 200 осіб обміняли на скандального політика Віктора Медведчука - кума російського диктатора Володимира Путіна. Ця новина викликала вкрай люту реакцію в Росії.

Як пізніше стверджував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк - російський мільярдер Роман Абрамович брав участь у переговорах між Україною та Росією щодо обміну військовополоненими.

"Безумовно, Абрамович брав участь як модератор процесу. Тобто він те саме робив, що на перших турах переговорного політичного процесу", - заявив він.

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