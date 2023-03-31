Окупант застрелив 12-річного хлопчика: російський полонений розповів жахливу історію

На захоплених територіях російський загарбник вбив дитину.

Окупант застрелив 12-річного хлопчика на захоплених територіях/ Міноборони РФ

Російський окупант вбив на захоплених територіях 12-річного хлопчика. Про такі звірства на територіях, які зараз перебувають під контролем російських загарбників, розповів один із російських полонених.

За його словами, трагедія сталася в одному з сіл за 10 днів до того, як він здався у полон. Відео розповіді загарбника про цей випадок опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram.

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"Я дізнався, що один російський "валянок" пристрелив дитину дванадцятирічну у селищі. Як ви думаєте, як люди (місцеві – ред.) після цього до нас ставляться. Просто пристрелив 12-річного пацана. Я не знаю, як там вийшло, але факт залишається фактом. Він живий, а пацана поховали. 12 років дитині. Це було за 10 днів, як я в полон здався", – сказав росіянин.

Російський полонений зізнався, що на захопленій території окупанти вбили дитину/ скрін

Нагадаємо, коли у січні 2023 року російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області, трирічний хлопчик Ростислав так злякався потужного вибуху, що його серце не витримало та зупинилося від страху. Дитинку врятувати не вдалося.

Раніше депортований хлопчик розповів про знущання окупантів над українськими дітьми. Російська окупаційна армія насильно вивезла з України тисячі дітей. 22 березня стало відомо про те, що додому вдалося повернути 17 депортованих дітей. Один із хлопчиків, якого вдалося повернути з дитячого полону, розповів про жахи, які відбувалися з українськими дітьми в країні-агресорці Росії. Виявилось, що окупанти навіть не піклувалися про харчування дітей.

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