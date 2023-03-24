Україна в односторонньому порядку віддала РФ тяжкопоранених і хворих полонених

Україна в односторонньому порядку передала РФ усіх тяжкопоранених полонених, стан яких дозволяв транспортування.

Видача поранених / колаж фото координаційного штабу з поводження з військовополоненими

Україна в односторонньому порядку передала країні-агресору, Росії, тяжкопоранених і тяжкохворих солдатів російської армії, які перебували в українському полоні. Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Координаційного штабу з поводження з військовополоненими".

"Україна здійснила гуманітарну акцію і передала Росії всіх тяжкопоранених окупантів, стан яких дозволяв транспортування, захоплене в полон з початку широкомасштабного вторгнення", – йдеться в тексті.

Як кажуть українські чиновники, передачу людей здійснили в рамках статей 109-114 Женевських конвенцій та за участю представників "Міжнародного комітету Червоного Хреста".

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Крім того, нагадують українці, Кремль вкотре знехтував міжнародними нормами і досі утримує в заручниках тисячі громадян України, в тому числі тяжкохворих і поранених, цивільних, некомбатантів (особи, які не входять до складу Збройних сил або входять, але які не брали участь у бойових діях), дітей і жінок.

Країна-агресор, РФ, регулярно відмовляється навіть допускати представників "Міжнародного комітету Червоного Хреста" до місць утримання полонених, не забезпечує їм зв'язок з рідними, харчуванням потрібного рівня, медичною допомогою – при цьому спеціально створюючи нелюдські умови перебування в неволі, підкреслили в українському Координаційному штабі.

"Україна закликає світову спільноту посилювати тиск на державу-агресора, щоб змусити Росію дотримуватися міжнародного гуманітарного права і звільнити з полону всіх незаконно утримуваних громадян України", – підсумували його співробітники.

Обмін полоненими між Україною та окупантами

На цей момент найбільший і резонансний обмін полоненими відбувся 21 вересня минулого року. Тоді з катівень ворогів вдалося повернути 215 Захисників України - в тому числі бійців, які захищали обложений Маріуполь.

Пізніше тодішній в. о. керівника Служби безпеки України Василь Малюк заявив - 200 осіб обміняли на скандального політика Віктора Медведчука - кума російського диктатора Володимира Путіна. Ця новина викликала вкрай люту реакцію в тамтешніх шовіністично імперських колах.

Як пізніше стверджував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк - російський мільярдер Роман Абрамович брав участь у переговорах між Україною та Росією щодо обміну військовополоненими.

"Безумовно, Абрамович брав участь як модератор процесу. Тобто він те саме робив, що на перших турах переговорного політичного процесу", - заявив він.

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